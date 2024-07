Tenisz: Bondár Anna búcsúzott párosban a Római-parton

A szervezők egy nappal előrébb hozták Bondár Annáék páros negyeddöntőjét a Hungarian Grand Prix WTA 250-es tornán – a 27 éves magyar játékos az orosz Kamilla Rahimovával az oldalán eredetileg nyolcaddöntőt játszott volna az Ucsidzsima Mojuka, Vu Fang-hszien japán, tajvani kettős ellen, ám előbbi vírusos megbetegedése miatt nem álltak ki, az egyesben hetedik kiemelt Ucsidzsima már a hétfői első körös mérkőzését sem játszotta végig a német Ella Seidel ellen. Az Isabelle Haverlag, Christina Rosca holland, amerikai duó kedden a juniorkorú Bíró Melinda, Nemcsek Gréta páros ellen döntő szett tie-breakre kényszerült, ám továbbjutott.

Lendületük pedig kitartott szerdára is, ugyanis újabb körrel kerültek előrébb. Bár az első játszmában 3:3-nál elbukták adogatásukat, és 5:3-as hátrányban is voltak, magasabb szintre kapcsoltak, és brékhátrányból fordítva rövidítésre mentették a játszmát, amelyben ők koncentráltak jobban. A második felvonás hasonlóan alakult, Bondárék a 2:1-nél megszerzett brékelőnyüket sajnos nem tudták megőrizni, sőt, 4:4-nél már ők voltak brékhátrányban, így az ellenfél adogathatott a mérkőzésért, és ezt sikeresen végre is hajtotta.

„Nyerhető mérkőzés volt, mindkét szettben vezettünk, és rajtunk múlt az egész mérkőzés, sajnos ez nagyon nem a mi napunk volt. Igaz, most játszottunk először együtt Kamillával, nem mindig éreztük egymást a pályán, ennek ellenére ezt a meccset meg kellett volna nyernünk. Most már az egyénire koncentrálok. Amikor a saját játékunkat rájuk tudtuk erőltetni, és agresszívek voltunk, nem nagyon tudtak mit kezdeni velünk, de próbáltak sokat keresztezni, és kevésbé akartak hátulról játszani, szerintem érezték, hogy abban jobbak vagyunk. Szerintem végül az döntött a javukra, hogy többet mozogtak a hálónál, és kicsit kiszámíthatatlanabbak voltak, mint mi” – fogalmazta meg gondolatait Bondár Anna a mérkőzést követően.

Bondár Anna így tavaly után ismét győzelem nélkül maradt párosban a Római-parton, ám egyedüli magyarként ott van a legjobb 16 között egyesben, amelyben a selejtezős német Ella Seidel lesz az ellenfele.

HUNGARIAN GRAND PRIX, WTA 250-ES TORNA, RÓMAI PART (267 082 dollár, salak)

Páros, negyeddöntő

Haverlag, Rosca (holland, amerikai)–Bondár Anna, Rahimova (magyar, orosz, 4.) 7:6, 6:4