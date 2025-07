„Mindenképp pozitívan értékelem a szereplésemet” – Bondár Anna a két elveszített hamburgi döntő után

Bondárnak sok ideje nem volt az egyes után pihenni, szinte rögtön jött a páros fináléja, amelyben döntő rövidítésben maradt alul partnerével.

„Az egyéni döntő után megvolt a díjátadó ceremónia, ezt követően nagyjából negyven percem volt a páros előtt. (...) A vereség után nem volt egyszerű összeszednem magam, de így is ott volt az esély, két meccslabdánk is volt, ezért is csalódott voltam, hogy nem sikerült feltenni az i-re a pontot. Összességében így is jó heten vagyok túl” – mondta a sportoló, aki még nem tudja, mennyi ideje lesz párosban versenyezni idén, inkább az egyesre helyezte eddig is a hangsúlyt.

A legfrissebb világranglistán 59. helyre fellépő teniszező elárulta, most pár nap pihenő vár rá, aztán készül a kemény pályás szezonra. Jövő héten Varsóban szerepel majd egy 125-ös WTA-tornán, utána az Egyesült Államok felé veszi az irányt, és a US Open előtt egy vagy két viadalon indul el.

