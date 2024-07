„Rövid szoknyát és ujjatlan felsőt hordunk” – a volt wimbledoni döntős szerint a szexuális vonzerő jót tesz a tenisznek

A korábban hatalmas tehetségnek kikiáltott Bouchard – aki 2014-ben Wimbledonban a döntőig menetelt, és fénykorában állt az 5. helyen is a női világranglistán – még mindig csak 30 éves, de már évek óta nincs jelentős eredménye a WTA mezőnyében. Sokan azt sem tudják, hogy még aktív, pedig papíron még az, igaz, a világranglistán mostanra az 522. helyig csúszott vissza.

Tagadhatatlan, hogy nem a tenisz tölti ki Bouchard mindennapjait, sokkal inkább – hasonlóan „sorstársához”, az amerikai Ashley Harkleroadhoz – a közösségi média, leginkább az Instagram felülete, ahol már több mint kétmillió követője van és ahol rajongótábora legnagyobb örömére rendszeresen jelentkezik pikáns tartalmakkal.

Az ellentétes megítélésű, ám kétségkívül megnyerő külsejű Bouchard a napokban egy podcastadásban vendégeskedett, és beszélt a női tenisz helyzetéről. De nem ám a sportág szakmai, hanem a külsőségek oldaláról közelítette meg a témát: „A tenisz mindenekelőtt egy nagyszerű sportág a szexuális vonzalom szempontjából. Rövid szoknyát és ujjatlan felsőt hordunk, igenis jó szórakozás bekapcsolni a tévét és csak nézni a lányokat – fogalmazott a podcastadásban a teniszező, aki személyes tapasztalatait is megosztotta. – A pályán kívül hamar nagyszerű marketingajánlatokat kaptam. Többször is felkértek például arra, hogy szerepeljek a Sport Illustrated Swimsuitban. Mindig is a bakancslistámon szerepelt ennek az útnak a felfedezése. Ez is része annak, aki vagyok, és ez szerintem nagyszerű. A tenisz az egyetlen dolog, amihez értek, de nem biztos, hogy az egyetlen dolog, amit az életemben csinálni fogok.”

„Miért is tartanám magam bezárva egy dobozban? Miért ne próbálhatnék meg fejlődni, vagy akár elszakadni a tenisztől, hogy kipróbáljak más dolgokat is az életben?” – tette fel a kérdés a kanadai versenyző.

Bouchard a podcast végén arról is beszélt, hogy szerinte jót tesz a sportágnak, ha valaki kihasználja a benne lévő szexuális vonzerőt: „Növeli a rajongótáboromat, a követőim számát, ezek pedig segítenek abban, hogy jobb ajánlatokhoz és szponzori szerződésekhez jussak. Persze valóban több pénzt is kereshetek, de általánosságban mondom, hogy a szexuális vonzerő jót tesz a női tenisznek és a női sportágaknak is.”