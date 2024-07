Marozsánnak egy meccsig tartott a hamburgi torna

Marozsán Fábián pályafutása során eddig egyszer, idén márciusban a miami mesterverseny második fordulójában találkozott a dán kiválósággal, s ott két 6:1-es játszmával legyőzte az akkor a világranglistán hetedik helyen álló Runét.

Most a magyar 12 pozícióval jobb a világranglistán, mint akkor, a dán pedig kereken tízzel áll hátrébb, mint négy hónapja, mégsem lehet azt mondani, hogy Marozsán számított esélyesebbnek. A mi fiunk legutóbb egy hónapja a hallei első fordulóban tudott nyerni, azóta három vereség a mérlege három viadalon (Halle, Eastbourne, Wimbledon), míg Rune Wimbledonban a nyolcaddöntőig jutott, ahol a későbbi döntős Novak Djokovics állította meg. Persze, ezeket az eredményeket füvön érték el mindketten, s egy hónap után tértek most vissza salakra, ám Marozsánnak az idei salakos szereplése sem volt eddig valami világrengető: nem akadt tornája a vörös borításon, ahol egynél több meccset tudott volna nyerni.

Az előzmények ismeretében úgy tűnt, Marozsán jó formában kapta el a meccs elejét, hiszen rögtön semmire hozta az első szervajátékát, majd Rune adogatásánál volt három bréklabdája is, de nem tudott ezekkel élni. Nem úgy a dán, aki a harmadik játékban az első bréklehetőségét rögtön ki is használta, s ezzel előnybe került, amit különösebb nehézség nélkül meg is őrzött, hiszen Marozsán fogadóként mindössze három labdamenetet nyert meg a hátralévő játékokban, így esélye sem volt bréklabdához jutni – igaz, Runénak sem, csak neki nem is volt már rá szüksége.

A második felvonásban megint Marozsánnak volt előbb bréklabdája, ezúttal egy 1:1-nél, s mégis megint a dán használt ki egy fogadóelőnyt. Ráadásul Runét még ápolni is kellett két játék között a brék előtt – egy befutott rövidítés visszaejtése után a jobb térde fölötti alsó részét húzhatta meg, legalábbis ott masszírozták. Az ápolás után tehát Rune előnybe került, s ahogy az első szettben, ezúttal sem engedte vissza a játszmába Marozsánt, aki azért adogatóként 5:3-nál még hárított két meccslabdát, ám Rune végül semmire kiszerválta a mérkőzést.

Marozsánnak ezzel a hamburgi szereplés véget is ért, s elképzelhető, hogy a jövő héten a horvátországi 250-es salakos tornán indul Umagban, aztán pedig már jön az olimpia.

ATP 500-AS TORNA, HAMBURG (1 891 995 euró, salak)

1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Holger Rune (dán, 2.)–Marozsán Fábián 6:4, 6:4