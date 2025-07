Marozsán Fábián: Remek hangulat lesz a centerpályán

Győzelemmel kezdett a bolíviai Hugo Dellien ellen Marozsán Fábián Torontóban, ahol tavaly szerepelt először, az idei ATP 1000-es tornán pedig első mérkőzését is megnyerte.

„Nagyon örülök, hogy sikerült megvernem Dellient. Jó sorsolásnak tartom, hogy őt kaptam az első fordulóban, nem játszott sok kemény pályás mérkőzést, inkább salakjátékos. Nem volt sok hosszabb labdamenet, igyekeztem agresszív lenni, kerestem a fonákját. A dél-amerikai játékosokra jellemző, hogy tenyeressel szeretnek irányítani, farolnak a pályán, hogy nyitni tudjanak, és a jobbik ütésüket erőltessék. Átbeszéltük a meccs előtt a taktikát, amit erre építettünk – meg is tudtam valósítani. Sikerült ezt a lehetőséget kihasználni, jó dolog, hogy most már itt is van győztes meccsem” – fogalmazott Marozsán Fábián.