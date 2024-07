Bondár Anna kétszettes győzelemmel került a 16-ba a Római-parton

Veszélyes ellenfél várt Bondár Annára (WTA-98.) a Hungarian Grand Prix WTA 250-es torna első fordulójában – hiába található 52 hellyel hátrébb a szerb Olga Danilovics (150.), a Roland Garroson selejtezősként sorozatban hat mérkőzést megnyerve egészen a legjobb 16-ig menetelt, elérve eddigi legjobb eredményét majortornákon. Bondár Anna idén eddig két ITF-tornán győzött, ennek is köszönhetően 2023 májusa után egy évvel idén májusban ismét visszatért a legjobb százba.

Az első játszma meglehetősen kiélezetten alakult, minden játékot az adogató nyert, még bréklabdából is csak egy volt – 5:5, harminc negyvennél, ha Bondár Anna beváltja, nagyszerű lehetősége lett volna adogatóként hozni az első játszmát. Nem sikerült, de annyi baj legyen – végül rövidítésben hozta össze, miután 4–4-ig a tie-breakben is együtt mentek, majd a 27 éves magyar teniszező felpörgött, és a további négy labdamenetből hármat megnyerve szettelőnybe került.

Bondár magabiztossága a folytatásra is jórészt megmaradt, annak ellenére is, hogy 1:1-nél nem használt ki három adogatóelőnyt, és Danilovics elvette az adogatását. Bondár azonnal visszabrékelt, és nagyon erős tenyereseivel igyekezett hibára kényszeríteni ellenfelét, ami időnként sikerült is – 5:4-nél pedig kritikus helyzetben került lélektani fölénybe, amikor fogadóként eljutott semmi harmincig. Bár a szerb visszajött harminc mindre, ezután Bondár bréklabdához, illetve meccslabdához jutott, és egy bombaerős lecsapással lezárta a találkozót. A Hajdúszoboszló SE teniszezője továbbra is elmondhatja magáról, hogy még sosem esett ki az első körben a Római Teniszakadémián tartott WTA 250-es tornán, és egyedüli magyarként jutott be a második fordulóba.

„Nagyon fontos volt, hogy a kulcsszituációkban erős maradjak, csak egy-két pont döntött kettőnk között, de igazán örülök, hogy egy igen jó játékost vertem meg az első fordulóban hazai közönség előtt. Selejtezőből jutott a tizenhat közé a Roland Garroson, múlt évben is nagyszerűen játszott, erős játékosokat győzött le, tudtam, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, ezért is tesz boldoggá, hogy nyertem ellene” – fogalmazott Bondár Anna a meccset követően.

HUNGARIAN GRAND PRIX, WTA 250-ES TORNA, RÓMAI-PART (267 082 dollár, salak)

EGYES, 1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Bondár Anna–Danilovics (szerb) 7:6, 6:4