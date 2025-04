Tóth Zita: Az olimpia és a világkupa-pontszerzés az álmom

Elégedetten beszélt az elmúlt idényéről Tóth Zita a Normafa Síházban hétfőn megrendezett sajtóeseményen. A 22 éves versenyző kilencszer állt rajthoz az Európa-kupában, és az eddigi legjobb magyar eredményt elérve tizedikként zárta decemberben az olaszországi Ahrntalban megrendezett műlesiklást.

„Nagyon elégedett vagyok az idei Európa-kupa-szezonommal, amelyben megdupláztam a pontjaimat. Az Ahrntalban szlalomban elért tizedik helyem életem egyik legfelszabadultabb versenyzése volt, meg tudtam mutatni, hogy ott a helyem a második számú sorozat élmezőnyében. Távlati célom a világkupa-pontszerzés, amihez még sok Ek-tapasztalaton át vezet az út” – mondta a sajtóbeszélgetésen Tóth Zita.

Az Ek-sorozat mellett a legmagasabb szinten, három világkupafutamon is megmutathatta magát (Levi, Gurgl és Flachau), azonban itt még nincsenek megfelelő rajtszámai ahhoz, hogy igazán jó esélyekkel vágjon neki a szereplésnek. A februári saalbachi világbajnokság óriásműlesiklóversenyében a 41. helyet kaparintotta meg, az erősebb számában, műlesiklásban a nehéz pályakitűzés miatt kiesett.

„Hiába nem a vébé volt a szezonom legfontosabb része, mégis csalódásként éltem meg. A szlalomban benne volt egy jó eredmény, mert előttem sokan kiestek, de a közeljövőben megpróbálunk az óriásra is még többet edzeni” – tekintett előre az előző évadban már az Apex 2100 nemzetközi csapatában készülő sízőnk.

„Csapat nélkül nagyon nehéz dolgom lenne, jó példa rá, hogy míg két éve még nekem kellett akár tíz órát vezetnem egy-egy verseny helyszínére, most csak beülök az autóba, és ezzel is leveszik rólam a terhet. A bázisunk a franciaországi Val-d’Isere mellett van, ahol profi körülmények között készülhetek, az Ek-csapatunk hat különböző ország sízőiből áll, sokat tanulunk egymástól, az amerikai edzőink is elhivatottan dolgoznak.”

A középiskolai éveit egy osztrák sígimnáziumban eltöltő sportoló velük képzeli el a jövőjét is, amelyben reális és megvalósítható célok szerepelnek: „Az olimpia és a világkupa-pontszerzés az álmom, ehhez szeretnék lépésről lépésre haladni, és mindent beleadok, hogy megvalósítsam.”