Milánó 2026: elkészült a bob-, szánkó- és szkeletonpálya

A viszontagságos építkezés után a kivitelezők „csodának” nevezték, hogy a létesítmény még a mostani téli idényben elkészült, így még tesztelni is lesz lehetőség azelőtt, hogy jövőre a sportolók birtokba vennék az 1749 méter hosszú jégteknőt.

„Nagy büszkeség, hogy most itt állhatok, fontos pillanat és lépés ez abba az irányba, hogy jövőre itt üdvözölhessük a világ legjobb sportolóit” – jelentette ki az átadón Gianluca Lorenzi, Cortina d'Ampezzo polgármestere.

Fabio Saldini, a kivitelezést irányító cég vezetője hozzátette, csodaszámba megy, hogy 305 nappal a kezdés után be is fejeződtek a mintegy 120 millió euróba kerülő munkálatok. Az építkezés körül rengeteg volt a kérdőjel, ugyanis az olimpia szervezőinek eredeti elképzelése az 1956-es pálya felújítása volt, ezt azonban később elvetették. 2023 októberében aztán azt közölték, hogy megfelelő olaszországi létesítmény hiányában a svájci St. Moritz vagy az osztrák Innsbruck ad majd otthon a viadaloknak, amire válaszul az olasz kormány „Olaszországban készült” (Made in Italy) néven forrást biztosított egy új pálya építésére, hogy egyetlen versenyszámot se kelljen országhatáron kívül megrendezni. Ezt a döntést a fenntarthatóságra nagy hangsúlyt fektető Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugyan kritizálta, de végül elfogadta a helyiek akaratát.

A téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik Milánóban és Cortina d'Ampezzóban, míg a paralimpiára március 6. és 15. között kerül sor.