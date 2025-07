Rövid pályás gyorskorcsolya: Jászapáti Petra megsérült, nem lesz ott az olimpián

A hónap elején a Lupa-tó partján boldogan mesélte, hogy már ott tart a rehabilitációja, hogy a váltóedzéseken is ott lehet a társai között a jégen.

Mint ismert: Jászapáti Petra a rövid pályás gyorskorcsolyázók World Tour-sorozatának utolsó állomásán, Milánóban megsérült, az 500 méteres táv negyeddöntőjében egy kavarodás után megbillentette kínai ellenfele, s miközben ő próbált állva maradni, a horvát Valentina Ascic hátulról érkezve elkaszálta. Márciusban megműtötték a vállát, s szépen lassan bekapcsolódott a válogatott felkészülésébe – természetesen a gyógytorna mellett.

„A konditeremben együtt dolgozom a lányokkal, futni is eljárhatok, a sprintedzéseket is csinálhatom. Kerékpározni nem mehetek velük, én a négy fal között tekerem a biciklit” – nyilatkozta május közepén, aztán nem sokkal később már a jégen is csatlakozhatott a társaihoz.

Minden szépen haladt, Jászapáti Petra keményen dolgozott, hiszen komoly céljai voltak pályafutása harmadik olimpiáján.

Most meg ott tartunk, hogy biztosan rögzíthetjük: Jászapáti Petra nem lesz ott Milánóban…

A vegyes váltóval a pekingi játékokon harmadik helyen végző, januárban a honi sportág első női egyéni Európa-bajnoki címét szerző, világbajnoki ezüstérmes short trackes múlt héten sprintedzés közben megsérült – a diagnózis: elülső keresztszalag-szakadás.

Ebből a sérüléséből biztosan nem épül fel a februári téli játékokig…

Jászapáti Petra a szomorú hírről közösségi oldalán számolt be, ott osztotta meg gondolatait, érzéseit:

„Egy poszt, amiről azt hittem, hogy soha nem kell megírnom… A márciusi vállműtétem után egy cél lebegett a szemem előtt: mielőbbi teljes rehabilitáció és visszatérés a jégre. Rengeteg munka után sikerült teljes értékben visszaállni az edzésekbe és nagyon jó úton haladtam egy sikeresnek ígérkező olimpia felé. Szárazföldi edzésen egy olyan gyakorlat közben, amelyet már több százszor csináltam, elszakadt az elülső keresztszalagom, mely engem, a csapatot és a családomat is letaglózott. Ebből a sérülésből sajnos nem fogok tudni 2026 februárig felépülni, így nagyon nehéz szívvel kellett belátnom, hogy nem indulok a harmadik téli olimpiámon. Valamiért az élet most ezt a kártyát osztotta, erre nem tudtam felkészülni, mert meg sem fordult a fejemben, hogy létezik ilyen a paklimban. Eltört a térdem, a szívem és az olimpiai álmaim is darabokban vannak. Sok kérdésem van, amelyre a válaszok még ismeretlenek. Az elmúlt 12 év alatt, amit válogatott sportolóként töltöttem, ez az első alkalom, hogy nincsenek válaszaim vagy elképzelésem arról, hogy mi következik. Az egyetlen célom jelenleg a műtét és a rehabilitáció sikeressége. Hálás vagyok a férjemnek, a családomnak, a barátaimnak, akik még szorosabban ölelnek egy ilyen lehetetlen helyzetben. Köszönöm a rendkívüli orvosi csapatnak és a szövetségemnek, hogy vigyáznak rám ebben a nagyon nehéz időszakban. Sok szerencsét mindenkinek, különösen a csapattársaimnak, akiknek a a leghangosabb szurkolója leszek ebben a szezonban! Kívánom, hogy az álmaitok valóra váljanak!”

A Magyar Országos Korcsolyázószövetség tájékoztatása szerint a műtét és némi lelki megerősödés után Jászapáti Petra hosszabban is beszél a vele történetekről – és talán a hogyan továbbról is.