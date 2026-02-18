Kína duplázott szerdán, de Norvégia továbbra is nagy fölénnyel vezet – éremtáblázat
A téli olimpián szerdán kilenc versenyszámban osztottak érmeket. Kína kettővel is gazdagodott, de az összesítésben Norvégia továbbra is nagy fölénnyel vezet. Az olaszok stabilan tartják a második helyüket az Egyesült Államok előtt.
Ország
Arany
Ezüst
Bronz
1. Norvégia
15
8
10
2. Olaszország
9
5
12
3. Egyesült Államok
7
11
6
4. Franciaország
6
7
4
5. Hollandia
6
7
2
6. Svédország
6
6
3
7. Németország
5
8
8
8. Ausztria
5
8
4
9. Japán
5
6
11
10. Svájc
5
4
3
11. Kanada
4
4
6
12. Ausztrália
3
2
1
13. Nagy-Britannia
3
–
–
14. Kína
2
3
4
15. Dél-Korea
2
2
3
16. Csehország
2
2
–
17. Szlovénia
2
1
1
18. Brazília
1
–
–
19. Kazahsztán
1
–
–
20. Lengyelország
–
3
1
21. Új-Zéland
–
2
1
22. Lettország
–
1
1
23. Grúzia
–
1
–
24. Finnország
–
–
4
25. Bulgária
–
–
2
26. Belgium
–
–
1
