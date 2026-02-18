Kína duplázott szerdán, de Norvégia továbbra is nagy fölénnyel vezet – éremtáblázat

A téli olimpián szerdán kilenc versenyszámban osztottak érmeket. Kína kettővel is gazdagodott, de az összesítésben Norvégia továbbra is nagy fölénnyel vezet. Az olaszok stabilan tartják a második helyüket az Egyesült Államok előtt.

Ország Arany Ezüst Bronz 1. Norvégia 15 8 10 2. Olaszország 9 5 12 3. Egyesült Államok 7 11 6 4. Franciaország 6 7 4 5. Hollandia 6 7 2 6. Svédország 6 6 3 7. Németország 5 8 8 8. Ausztria 5 8 4 9. Japán 5 6 11 10. Svájc 5 4 3 11. Kanada 4 4 6 12. Ausztrália 3 2 1 13. Nagy-Britannia 3 – – 14. Kína 2 3 4 15. Dél-Korea 2 2 3 16. Csehország 2 2 – 17. Szlovénia 2 1 1 18. Brazília 1 – – 19. Kazahsztán 1 – – 20. Lengyelország – 3 1 21. Új-Zéland – 2 1 22. Lettország – 1 1 23. Grúzia – 1 – 24. Finnország – – 4 25. Bulgária – – 2 26. Belgium – – 1