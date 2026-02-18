Nemzeti Sportrádió

Kína duplázott szerdán, de Norvégia továbbra is nagy fölénnyel vezet – éremtáblázat

2026.02.18. 23:17
Fotó: Getty Images
A téli olimpián szerdán kilenc versenyszámban osztottak érmeket. Kína kettővel is gazdagodott, de az összesítésben Norvégia továbbra is nagy fölénnyel vezet. Az olaszok stabilan tartják a második helyüket az Egyesült Államok előtt.

 

Ország

Arany

Ezüst

Bronz

1. Norvégia

15

8

10

2. Olaszország

9

5

12

3. Egyesült Államok

7

11

6

4. Franciaország

6

7

4

5. Hollandia

6

7

2

6. Svédország

6

6

3

7. Németország

5

8

8

8. Ausztria

5

8

4

9. Japán

5

6

11

10. Svájc

5

4

3

11. Kanada

4

4

6

12. Ausztrália

3

2

1

13. Nagy-Britannia

3

14. Kína

2

3

4

15. Dél-Korea

2

2

3

16. Csehország

2

2

17. Szlovénia

2

1

1

18. Brazília

1

19. Kazahsztán

1

20. Lengyelország

3

1

21. Új-Zéland

2

1

22. Lettország

1

1

23. Grúzia

1

24. Finnország

4

25. Bulgária

2

26. Belgium

1

 

 

