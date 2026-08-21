José Mourinho: Nem magamért, a Real Madridért dolgozom

Végre bemutatta a Real Madrid José Mourinhót! Igaz, ez a ceremónia inkább formalitás volt, hiszen a portugál szakvezető tizenhárom év után visszatért a klubhoz, második időszakát tölti, másrészt irányításával a felkészülést július 13-án kezdte el az alakulóban lévő keret. A Real Madrid újítása azonban az, hogy innentől kezdve nem akar az új igazolások (köztük az újonnan érkező vezetőedző) prezentálására sajtóeseményt rendezni, szűk körben, klubon belül, újságírók nélkül teszi meg. Tehát a lényeg: a sztáredző második madridi bemutatására most került sor (ahogyan az új játékosok közül lapzártánkig Bernardo Silva és Ibrahima Konaté is „megmutatta magát” a nyilvánosságnak), és hosszabb interjút adott a klub oldalának.

„A Real Madridnál dolgozni az edzői pályafutás csúcsa, és ugyanez igaz a játékosok szempontjából is – mondta a 63 éves portugál szakember. – S ott van az érzelmi oldal, ami most erősebb, mint az első érkezésemnél. Kétezertízben beléphettem a világ legnagyobb klubjának ajtaján, és magam miatt akartam jól teljesíteni. Immár más a helyzet. Most a Real Madridért dolgozom – nem magamért. Azt szeretném, ha a Real Madrid nyerne – mert ez a természetes. S nemcsak a jelent figyelem, a jövőre is készülünk. A játékosoktól azt kérem, hogy józanul gondolkodjanak, legyenek profik, a Real Madridért kell dolgozniuk. A világon mindenhol ott vannak a madridisták, akiknek örömöt kell szerezni. Emlékszem, két éve a Wembley-ben rendezett Bajnokok Ligája-döntőben szakkommentátorként dolgoztam a pálya szélén, s bár nem én voltam a csapat edzője, elképesztően mély nyomot hagyott bennem az az este. Hosszú évek óta Real Madrid-szurkoló vagyok, úgyhogy elképzelhetik, mit jelent számomra a klubban dolgozni.”

A Real Madrid a vb-n szereplő játékosai miatt nem lépett pályára a La Liga első fordulójában, így szombaton 21.30-kor a második fordulóban kezdődik neki a bajnokság – az Espanyol otthonában.

„Az Espanyol nyert az első fordulóban, ez önbizalmat adhat neki. Amúgy is tudjuk, mit jelent a csapatoknak a Real Madrid ellen játszani, felkészültünk, ebben a bajnokságban minden pontnak hatalmas jelentősége van. Motivált ellenfélre számítok, de győzni szeretnénk.”

A Real Madridban sérülés miatt biztosan lemarad az idényrajtról Rodrygo, Éder Militao, Endrick, Ferland Mendy, Raúl Asencio és Thiago Pitarch.

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

Szombat, 21.30: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)