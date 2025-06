DVSC: kedden kezdődhet új korszak a debreceni labdarúgásban

Az NB I-es labdarúgóidény zárása után már beszámoltunk arról, hogy a DVSC-ben az idény közben tízszázalékos üzletrészt szerző, amerikai-spanyol hátterű Five Elevennek a nyáron meglesz a lehetősége, hogy többségi tulajdonrészt vásároljon a klubot jelenleg irányító Ike Thierry Zaengeltől.

Az erről szóló döntés azonban nem született meg rögtön az idény után, ugyanis a Five Eleven szakmai vezetője, Antonio Cordón időközben a Sevilla FC sportigazgatója lett. Ez múlt héten vált hivatalossá, miközben információink szerint Debrecenben június 10-re, keddre halasztották azt az igazgatótanácsi ülést, melyen döntés születhet arról, hogyan alakul át a nyáron a DVSC vezetősége.

Információink szerint a korábbi terv nem változott, a Five Eleven veheti át a klub szakmai irányítását, és ha ez megtörténik, új, spanyol vezetőedző is érkezhet a debreceni csapathoz Nestor El Maestro helyére, akinek a bennmaradással egyébként meghosszabbodott a szerződése. Az ő sorsáról azonban csak az igazgatótanács ülése után születhet végleges döntés. Ezen az ülésen a Five Eleven vezérigazgatója, Martin Ink is részt vehet, aki tavasszal került be a DVSC igazgatótanácsába.