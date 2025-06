Debrecen helyett Sevilla – az andalúziai klub megtalálta új sportigazgatóját

Mint korábban beszámoltunk róla, a Five Eleven Capital futballholding áprilisban kisebbségi részesedést (10 százalékot) szerzett a DVSC-ben, s a cég futballszakmai vezetője Antonio Cordón volt, aki az elmúlt hónapokban többször is járt Magyarországon, hogy megismerje a Lokit. A spanyol szakember korábbi munkásságát hosszabban is bemutattuk akkori cikkünkben, így röviden annyit az életútjáról, hogy a Villarrealnál előbb elemzőként, később sportigazgatóként dolgozott, majd utóbbi pozíciót töltötte be a Monacónál, a Betisnél és az Olympiakosznál is, de volt a Hope Group futballcsoport vezérigazgatója is.

Cordón megbízatása tehát véget ért a Five Elevennél, és egyelőre nem tudni, a futballszakmai irányításért ki felel majd a vállalatnál, miközben nemrég megírtuk, hogy a cégcsoport többségi tulajdonossá is válhat a Lokiban.