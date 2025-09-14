Csak a szokásos: a Barcelona ezúttal is alaposan kitömte a Valencia kapuját

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

FC BARCELONA–VALENCIA 6–0 (1–0)

Barcelona, Johan Cruyff Stadion, 5862 néző. Vezette: Cuadra

BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, Cubarsí, G. Martín (Torrents, 75.) – Pedri (Bernal, 81.), M. Casadó, F. López – Bardghji (Raphinha, a szünetben), F. Torres (Lewandowski, 68.), Rashford (Dani Olmo, 68.). Vezetőedző: Hansi Flick

VALENCIA: Agirrezabala – Foulquier, Tárrega, M. Diakhaby (T. Correia, 65.), Copete, Gayá – D. López (L. Rioja, 58.), Guerra (Ugrinic, 58.), Santamaria – Duro (F. Beltrán, 77.), Danjuma (Ramazani, 57.). Vezetőedző: Carlos Corberán

Gólszerző: F. López (29., 56.), Raphinha (53., 66.), Lewandowski (76., 86.)

Három idegenbeli bajnoki után a negyedik fordulóban már pályaválasztóként lépett pályára a Barcelona a spanyol labdarúgó-bajnokság új idényében. A katalánok a legfrissebb hírek szerint a Camp Nouban már csak jövőre játszhatnak, így a mai találkozót az Olimpiai Stadion foglaltsága miatt a mindössze 6000 férőhelyes Johann Cruyff Stadionban rendezték. A Barcelonánál a kispadon kapott helyet a lengyel Robert Lewandowski és a brazil Raphinha is. A hírek szerint utóbbi csak büntetésből került a cserék közé, mivel elkésett egy taktikai megbeszélésről a válogatott szünet utáni napokban. Hiányzott Lamine Yamal is, aki sérülés miatt nem léphetett pályára.

Nagy lendülettel kezdte a találkozót a Barcelona, a hazaiak az első 15 percben több nagy helyzetet is kialakítottak, de a kapuba ekkor még nem tudtak betalálni. A 29. percben Ferran Torres finom passza után Fermín López éles szögből lőtt a bal alsó sarokba. A gól után a játék kiegyenlítetté vált, az első félidő utolsó perceiben a kapuk már nem igazán forogtak veszélyben.

Fermín López kezdte meg a gólgyártást (Fotó: Getty Images)

A nyáron a dán Köbenhavn csapatától igazolt 19 éves svéd támadó, Roony Bardghji kezdőként debütált a Barcelonában, de csak egy félidőnyi játékidő jutott neki, hiszen a szünetben pályára lépett Raphinha, aki az 53. percben Marcus Rashford élesen kapu elé lőtt labdáját érdekes mozdulattal juttatta a jobb alsó sarokba. Három perc elteltével már háromgólos volt a hazaiak előnye, Fermín López Marc Casadó passza után 25 méterről lőtt hatalmas gólt a kapu jobb oldalába. A Barcelona középpályása pályafutása során immáron hatodik alkalommal vette be a Valencia kapuját. Tíz perc elteltével újra betaláltak a katalánok, López ezúttal előkészítő szerepben mutatkozott, a valenciai védelem hibája után Raphinha is megszerezte második találatát a mérkőzésen. A 68. percben pályára lépett Lewandowski, aki nem akart lemaradni társai mögött, a 76. és a 86. percben is betalált, így ő is feliratkozott a duplázók közé. Ebben a naptári évben harmadszor játszottak egymás ellen a csapatok, a Barcelona egy 7–1-es és egy 5–0-ás siker után ezúttal 6–0-ra tudott nyerni.

