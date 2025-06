Az FC Barcelona kész kifizetni Nico Williams kivásárlási árát

Mint arról korábban már hírt adtunk, az Athletic Bilbao a spanyol ligához fordult, mivel szerintük az FC Barcelona továbbra sem felel meg a pénzügyi fair play szabályainak, így regisztrálni sem tudják Nico Williamset. A baszkok lépéséről Joan Laporta már korábban is elmondta kritikus véleményét, és most ismét kommentálta a kialakult helyzetet, ezúttal visszafogottabban: „Hadd tegyék, amit tenniük kell, ebben az értelemben nincs több mondanivalóm. Én tisztelem, amit tesznek, és remélem, hogy ők is tiszteletben tartják, amit mi teszünk” – idézte a katalán klub elnökét az El Mundo Deportivo.

Laporta az interjúban utalást tett arra, hogy az FC Barcelona kész kifizetni Williams 58 millió eurós kivásárlási árát, ugyanakkor egyelőre határozottan nem jelentette ki, hogy a klub meg is teszi ezt: „Hajlandóak vagyunk kifizetni a kivásárlási záradékot, ha a piaci lehetőség ezt vonja maga után. Ha úgy döntünk, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget, akkor az FC Barcelona készen áll arra, hogy megtegye, ami szükséges” – fogalmazott.

Az elnököt arról is kérdezték, hogy a sorozatos támadások miatt nem érzi-e üldöztetettnek csapatát: „Nem akarok üldöztetésről beszélni. Merülnek fel nehézségek, akadályok gördülnek az utunkba, mi azonban megtanultuk, hogyan navigáljuk magunkat ezeken az akadálypályákon. A lényeg, hogy keményen dolgozzunk az akadályok leküzdésén és a magunk elé kitűzött célok elérésén.”

Végül visszatérve az FC Barcelona piaci lehetőségeire és a felmerülő kételyekre, Laporta kijelentette, hogy klubjának nincs mit rejtegetnie: „Mivel nincs rejtegetnivalónk, nem jelent számunkra problémát az ellenőrzés. Azt akarjuk, hogy mindenkivel egyenlően bánjanak, és ebben az értelemben nem érezzük magunkat sértve vagy üldözöttnek. Helyesen cselekszünk, nincs mitől rejtőzködnünk, amit megpróbálunk tenni, az a piaci lehetőségek kihasználása.”