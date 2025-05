Lewandowski duplázott, a Barcelona sima győzelemmel búcsúzott az idénytől

Az FC Barcelona már biztos bajnokként várta az Athletic Bilbao elleni összecsapást a La Liga utolsó fordulójában. A katalán együttes az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát: Robert Lewandowski előbb a 14. percben talált be a baszkok kapujába, majd három perccel később növelte kétgólosra csapata előnyét.

A folytatásban a hazaiak előtt több lehetőség is adódott a szépítésre, de nem tudtak a kapuba találni.

A második félidőben a Barcelona előtt is adódtak helyzetek, hogy tovább növelje előnyét a találkozón, Lewandowski a mesterhármashoz is közel járt, és Lamine Yamal is nagy helyzetbe került. A Bilbao kapufáig jutott a második játékrészben, újabb gólt azonban csak a katalán csapat szerzett: a 94. percben Dani Olmo tizenegyesből állította be a 0–3-as végeredményt.

Hansi Flick csapata így győzelemmel búcsúzott az idénytől, és 88 ponttal, 102 rúgott góllal zárta a bajnokságot – azaz négypontos különbséggel előzte meg a második helyezett Real Madridot. A Bilbao 70 ponttal a negyedik helyen fejezte be a ligát.

GIRONA–ATLÉTICO MADRID

Az első félidőben nem sok komoly helyzet adódott a csapatok előtt, a ráadásban Julián Álvarez szabadrúgásból veszélyeztetett, de Vladiszlav Krapivcov hárított. A második játékrészben az ellenfél térfelén szerzett labdát az Atlético Madrid, a gyors kontratámadás végén Rodrigo de Paul középre tett labdáját a csereként beálló Alexander Sörloth passzolta az üres kapuba.

A tavalyi idényben harmadik Girona messze volt az előző idénybeli teljesítményétől. A forduló vége előtt már eldőlt, hogy nem esik ki a Girona, de ez az egyetlen idei öröm, az európai kupaszerepléstől messze volt a katalán együttes. Sokáig gól nélküli döntetlenre állt a mérkőzés, a hajrára kiütés lett a vége. Előbb Clément Lenglet talált be, majd Sörloth lőtt gólt a 90., majd a 93. percben is. A norvég támadó triplával, az Atlético Madrid győzelemmel zárta a bajnokságot. 0–4

SPANYOL LA LIGA

38. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Athletic Bilbao–Barcelona 0–3 (Lewandowski 14., 17., Olmo 90+4. – 11-esből)

Girona–Atlético Madrid 0–4 (Sörloth 68., 90., 90+3., Lenglet 87.)

Villarreal–Sevilla 4–2 (Yeremi 4., Gueye 8., 53., Baena 39., ill. Sow 29., R. Martínez 85.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Espanyol–Las Palmas 2–0 (Puado 65. – 11-esből, Milla 82.)

Leganés–Valladolid 3–0 (J. Hernández 24., Diomande 36., J. Cruz 40.)

Alavés–Osasuna 1–1 (Vicente 56. – 11-esből, ill. R. García 88.)

Getafe–Celta Vigo 1–2 (Mayoral 11., ill. B. Iglesias 25., Aspas 80.)

Kiállítva: D. Duarte (90., Getafe)

Rayo Vallecano–Mallorca 0–0

Real Madrid–Real Sociedad 2–0 (K. Mbappé 38., 83.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Betis–Valencia 1–1 (Antony 40., ill. Rafa Mir 75.)