Borja Iglesias remeklése ezúttal győzelmet ért a Celta Vigónak

ATHLETIC BILBAO–LAS PALMAS

A Real Madrid ellen a hajrában vereséget szenvedő már öt perc elteltével vezetést szerzett a Las Palmas ellen. Inigo Ruizzal kényszerítőzött Inaki Williams, majd egy csel után a bal alsóba gurított. A folytatásban mindkét csapat termelte a helyzeteket, a legközelebb Adnan Januzaj volt a gólhoz, de távoli bombája a lécről kifelé vágódott, így a Bilbao 1–0-ra nyert, és három pontra megközelítette a dobogós Atlético Madridot.

CELTA VIGO–VILLARREAL

A Barcelonát alaposan megizzasztó Celta Vigo az ötödik helyen álló Villarreal ellen is remek első félidőt produkált. A sárga mezes vendégek csupán egy lövésig jutottak az első negyvenöt percben, ráadásul Eric Bailly révén emberhátrányba is kerültek. Ellenben a vigóiak 11-szer próbálkoztak, abból ötször a kaput is eltalálták, egy esetben pedig gólt értek el. A félidő hajrájában a Barcelona ellen triplázó Borja Iglesias passzából Fernando López helyezett öt méterről a kapuba.

A második játékrészben is folytatódott a hazaiak fölénye, Borja Iglesias a gólpassza után saját maga is betalált, majd a helyére érkező Iago Aspas büntetőből állította be a 3–0-s végeredményt. A Vigo a győzelmének köszönhetően a kedden a Barcelonától vereséget szenvedő Mallorcát megelőzve feljött a tabella hetedik helyére.

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Athletic Bilbao–Las Palmas 1–0 (I. Williams 5.)

Celta Vigo–Villarreal 3–0 (Fernando López 45., B. Iglesias 53., Aspas 87. – 11-esből)

Kiállítva: Bailly (37., Villarreal)

KÉSŐBB

21.30: Alavés–Real Sociedad (Tv: Spíler1)

21.30: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Csütörtökön játsszák

19.00: Leganés–Girona (Tv: Spíler1)

19.00: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Atlético Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Real Betis–Valladolid (Tv: Spíler1)

Kedden játszották

Valencia–Espanyol 1–1 (Guerra 57., ill. Puado 40.)

Barcelona–Mallorca 1–0 (Dani Olmo 46.)