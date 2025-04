A Real Madrid a 93. percbeli Valverde-rakétával győzött az Athletic Bilbao ellen

Nehéz hét volt a Real Madrid és Carlo Ancelotti vezetőedző mögött, hiszen az Arsenal elleni fájdalmas Bajnokok Ligája-kiesés után másról sem lehetett olvasni, mint hogy mikor menesztik posztjáról a vezetőedzőt, és ha ez megtörténik, akkor ki veszi át a helyét.

Nos, a sok pletyka, negatív megjegyzés, és a rivális FC Barcelona szombati sikere miatti győzelmi kényszer látszólag nem zavarta meg a madridi játékosokat az Athletic Bilbao elleni találkozó előtt, hiszen az első félidőben gyakorlatilag végig egykapuzott a madridi együttes. A Bilbao a félidő nagy részében tíz mezőnyjátékossal a saját térfelén védekezett és a legegyszerűbb megoldásokkal igyekezett megóvni kapuját a góltól.

Ez pedig sikerült is – a Real Madrid ugyanis néhány Vinícius Júnior-megindulást leszámítva komolyabb gólhelyzetet nem tudott teremteni a baszk kapu előtt az első félidőben. Ámbár itt illik megjegyezni: a mostanság sokat bírált brazil klasszis magához viszonyítva is kiemelkedően jól futballozott, gyönyörű megoldásokat mutatott be, ráadásul szemlátomást óriási elánnal játszott. Gólt ennek ellenére sem ő, sem a csapattársai nem szereztek, így a hazai szurkolók sem lehettek elégedettek a szünetben.

A második félidő elején is szorongatott a Real Madrid, de az események igazán a 60. perctől gyorsultak fel: ekkor először veszélyeztetett a Bilbao Unai Gómez lapos lövése révén, de Thibaut Courtois kiütötte a hosszúba tartó labdát. Egy perccel később Vinícius Júnior külsővel becsavart labdájába fejelt bele Jude Bellingham, de Unai Simón hatalmas bravúrral hárított. Majd a szöglet után megint Bellingham fejelt, a labda centikkel kerülte el a baszk kaput.

Ekkor azt lehetett érezni, hogy egyre jobban benne van a játékban a madridi vezetés, de csak nem akart megszületni a gól, pedig ekkor már egy újabb csatárt, az ifjú Endricket is bedobta Ancelotti.

A 80. percben már ünnepelt a madridi közönség: Vinícius Júnior rövid sarokba tartó lövését ugyanis nem tudta kivédeni Unai Simón – csakhogy előtte Endrick lesen volt, és a játékvezető szerint kivette a részét az akcióból, így VAR-vizsgálat után visszavonták a találatot.

Aztán egy tizenegyest reklamáltak a madridiak, majd Bellinghamnek és Fede Valverdének is volt egy-egy helyzete – gól azonban ekkor sem nem született, nem úgy a 93. percben, amikor Valverde jobbról, külsővel, védhetetlen bombagólt helyezett el a felső sarokba. Ezzel a találattal a Real Madrid megnyerte a meccset, és még maradt reális esélye a bajnoki címre. 1–0

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

Real Madrid–Athletic Bilbao 1–0 (Valverde 90+3.)

KORÁBBAN

Villarreal–Real Sociedad 2–2 (Yeremy Pino 7., Ayoze Pérez 60., ill. Mikel Oyarzabal (19., 49. – az elsőt 11-esből)

Sevilla–Alavés 1–1 (Peque 12., ill. Kike García 45+2.)

Real Valladolid–Osasuna 2−3 (Raúl Moro 49., Sylla 66. – 11-esből, ill. Budimir 9., 60. – a másodikat 11-esből, Rubén García 34.)

HÉTFŐ

21.00: Girona–Real Betis (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Espanyol–Getafe 1–0 (Kumbulla 39.)

Kiállítva: Uche (Getafe, 60.)

Barcelona–Celta Vigo 4–3 (F. Torres 12., Olmo 64., Raphinha 68., 90+8. – a másodikat 11-esből, ill. Borja Iglesias 15., 52., 62.)

Rayo Vallecano–Valencia 1–1 (César Tárrega 45. – öngól, ill. Sadiq 75.)

Mallorca–Leganés 0–0

Las Palmas–Atlético Madrid 1–0 (Munoz 90+5.)