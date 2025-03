Lamine Yamal: A nyomás csak egy kifogás

Lamine Yamal a DAZN „Decoded” című dokumentumfilmjének főszereplője. A Barcelona fiatal tehetsége már 17 évesen a figyelem középpontjába került klubjában és a válogatottban is. Yamalt azonban nem zavarja ez: „Nem érzem a nyomást, ez fejben dől el, csak arra kell gondolni, hogy élvezd a játékot, én erre törekszem. A nyomás csak egy kifogás.” Bár még nem nagykorú, de már sokaknak így is példakép, ám ez is inkább öröm, mint teher számára. „Marokkói családból származok, ezért az ottani és a spanyol gyerekek is felnéznek rám, erre nagyon büszke vagyok.”

A Mundo Deportivo kiemeli, hogy a spanyol támadó emiatt különösen hálás, hogy a Barcelonában mindig idősebb játékosokkal játszhatott. „Egy kategóriával feljebb lépni mindig jó, de ha egy 14 éves egy 19 évessel van egy csapatban az nem ugyanaz. 14 évesen még csinálsz hülyeségeket, 19 évesen pedig már saját lakásod van. A klub pszichológusa sokat segített nekem, mert elég gyerekes voltam.” Ennek kapcsán Yamal elmondta, hogy a közösségi médiát sem figyeli. „Az első évben még néztem, de pont az Eb előtt volt felkapott téma, hogy Nico Williams és én spanyolok leszünk-e. Akkor eldöntöttem, hogy nem foglalkozok vele, és ezt azóta is tartom, bár néha a barátaim mesélnek. A sajtóban gyakran előfordul, hogy azért mondanak jót, mert a te csapatodnak szurkolnak, vagy meg azért írnak negatívat, mert az ellenfél médiájától jönnek. Az edző, a csapatkaptiány, és a család véleménye számít csak. Kreatív, szórakoztató játékosnak tartom magam.” –szögezte le Yamal.

A Barcelona szélsője ezt követően elmondta, hol szeretné tartani a karrierjében két év múlva. „Csapatszinten remélem, lesz egy BL-címem, és izgatottan várom a világbajnokságot. Egyéni szinten pedig tovább szeretnék fejlődni, amíg el nem érem a legmagasabb szintet.”

A spanyol bajnokságban Yamalt is rendszeres éri rasszista támadás, például a Real Madrid elleni el Clásicón is. „Édesanyám aggódva hívott fel, de én nagyon boldog voltam mert 4–0-ra nyertünk. Ha kikaptunk volna, talán megkérdezem magamban, miért mondanak ilyeneket az emberek. Ha valaki sérteget, akkor nem jó értékrendje van, igazából dühösek voltak, mert vesztettek. Édesanyámnak mindig hálás vagyok, mert a nehézségei ellenére elérte, hogy csak a szépet lássam.”

2023-ban 15 évesen debütált, erre a korszakára így emlékszik vissza: „El tudtam képzelni akkor már, hogy focista leszek és a Barcelonában játszom, de azt nem, hogy ilyen hamar. Egy álom vált valóra azzal, hogy Bajnokok Ligájában játszhatok. Minden olyan gyorsan követi egymást, hogy nincs is idő megállni és gondolkodni, szerencsére komolyabb sérülés sem hátráltatott.”