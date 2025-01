Tovább robog a katalán gyors: a Barca a Real Madrid után a Betisnek is ötöt hintett

Hansi Flick együttes igyekezett meglovagolni a hétvégi, Szuperkupa-győzelmet hozó el Clásico okozta eufóriát, s ennek szellemében Gavi (Olmo passzát értékesítve) már a harmadik percben megszerezte a vezetést. A félidő derekán Yamal ugratta ki az előrehúzódó Jules Koundét, aki vérbeli csatárokra jellemző mozdulattal lőtt a kapu jobb oldalába. A francia védő a szünet előtt is betalált, de a VAR les miatt elvette a gólt.

A fordulás után is támadásban maradtak a katalánok, az 57. percben Yamal is szerzett egy lesgólt, majd egy perccel később Raphinha váltott gólra egy hazai kontrát. A Betis védelme a folytatásban már svájci sajtként funkcionált, így Ferran Torres és Lamine Yamal is különösebb erőlködés nélkül találhatott be. A végjátékban a pont a Barcelonától kölcsönvett Vitor Roque jegyezte a sevillaiak becsületgólját, de a lényegen ez már nem változhatott – idény eleji formáját idézve jutott be a legjobb nyolc közé a katalán gárda. 5–1

Nem okozott gondot az Atléticónak az Elche legyűrése Alexander Sörloth kétszer is bevette a másodosztályú ellenfél kapuját az első félidőben, így alaposan fel volt adva a lecke a néhány éve még élvonalbeli Elchének. Ha volt bármilyen terve Eder Sarabia vezetőedzőnek a második félidőben, az hamar füstbe ment, mert Nicolás Fernández a játékrész ötödik percében megkapta a második sárga lapját. A folytatásban Rodrigo Riquelme és Julián Álvarez is eredményes volt, így az utolsó alsóbb osztályú csapat is elbúcsúzott a Király-kupától.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Barcelona–Real Betis 5–1 (Gavi 3., Koundé 27., Raphinha 58., F. Torres 67., Yamal 75., ill. V. Roque 84.)

Elche (II.)–Atlético Madrid 0–4 (Sörloth 8., 29. – a másodikat 11-esből, Riquelme 61., J. Álvarez 75.)

Almería (II.)–Leganés 2–3 (L. Suárez 38., Lázaro 52., ill. Altimira 33., De la Fuente 76. – 11-esből, D. García 86.)

Pontevedra (IV.)–Getafe 0–1 (Á. Rodríguez 2.)

Kiállítva: Á. Rodríguez (Getafe, 41.), D. Rico (Getafe, 90+2.)

CSÜTÖRTÖK

19.30: Athletic Bilbao–Osasuna

19.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano

21.30: Real Madrid–Celta Vigo

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Ourense (IV.)–Valencia 0–2