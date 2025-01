Lamine Yamal: A Barcelona életem klubja. Remélem, ameddig lehet, velük maradhatok

Lamine Yamal – fiatal korából adódóan is – számos nemzetközi rekordot döntött meg bemutatkozása óta, s vezére volt az Európa-bajnok spanyol válogatottnak is.

A fiatal tehetség az Athletic Bilbao elleni Szuperkupa-elődöntőn már visszatérhet a csapatba, azok után, hogy közel egy hónapot hagyott ki bokaszalag-sérülés miatt – az ő hiányában pedig Hansi Flickék lecsúsztak a La Liga éléről.

„Hansi más edző, más a játékstílus. Megpróbáltunk alkalmazkodni ahhoz, amit mondott nekünk és úgy gondolom, jól csináljuk” – mondta a CNN-nek Lamine Yamal az FC Barcelona német vezetőedzőjéről. „2025-ben mindent megteszünk, hogy trófeákat nyerjünk, kezdve a Spanyol Szuperkupával és remélhetőleg, ez lesz életünk legjobb éve” – tette hozzá Yamal, aki szerint csapatának jó esélye van megnyerni a spanyol bajnokságot, mert a fontos pillanatokban megmutatták, hogy ők a legjobbak, míg a Bajnokok Ligájában arra törekszenek, hogy minél hamarabb biztosítsák az automatikus továbbjutást az alapszakaszból.

Utóbbi kapcsán megkérték Yamalt, emlékezzen vissza a BL-döntőben legutóbb tíz évvel ezelőtt szereplő barcelonai csapatra, amelyben Lionel Messi, Luis Suárez és Neymar rohamozott, Yamal játékát pedig leginkább a braziléval hasonlították össze.

„Öt éves voltam, amikor megláttam a Santosnál, hét, amikor személyesen láttam őt az FC Barcelonánál a Camp Nou-ban. Hihetetlen volt őt látni. Igaz, hogy ott volt Messi is, aki szintén elképesztő volt, de ő (Neymar) valami egészen más volt. Mindig is Neymar volt a példaképem, ő egy sztár, egy legenda” – fogalmazott Lamine Yamal, aki az általa megdöntött számos (kor)rekordról is beszélt.

„Nagyon gyorsan történtek a dolgok. Nem hiszem, hogy ez normális egy tinédzsernél. Szerintem jó, hogy én vagyok az első tinédzser, aki ilyeneket csinál. Csak a jövőre, csak a jó dolgokra gondolok. Ahogy anyám mondja: mindig élvezd a pillanatot, mert minden olyan gyorsan elmúlik” – mondta el a 17 éves spanyol tehetség, akinek jelenlegi barcelonai szerződése 2026-ig szól csillagászati kivásárlási ár mellett.

A hét éves kora óta a La Masián pallérozódó támadó barcelonai jövőjéről is szót ejtett.

„Nem tudom, mikor (hosszabbítok szerződést), de azt hiszem, hamarosan. A Barcelona életem klubja. Remélem, hogy megújítom velük a szerződésemet és ameddig csak lehet, velük maradhatok” – tette hozzá.

SPANYOL SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ, DZSIDDA

20.00: Athletic Bilbao–Barcelona – élőben az NSO-n!