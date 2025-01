Gólzáporos este Barcelonában: a katalánok hetet lőttek a Valenciának

SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

BARCELONA–VALENCIA 7–1 (5–0)

Barcelona, Olimpiai Stadion, 45 312 néző. Vezette: Grado

BARCELONA: Szczesny – Koundé (H. Fort, 71.), Cubarsí, E. García, A. Balde (G. Martín, 60.) – F. de Jong (Pablo Torre, 78.), M. Casadó, Fermín López – Yamal (Pau Víctor, 71.), Ferran Torres, Raphinha (Lewandowski, 60.). Vezetőedző: Hansi Flick

VALENCIA: Mamardasvili – Foulquier (M. Diakhaby, 83.), Gasiorowski (I. Córdoba, 83.), Tárrega, Gayá (J. Vázquez, 60.) – D. López (Fran Pérez, 61.), Pepelu, Javi Guerra, L. Rioja – A. Almedia (Aarons, 61.), Hugo Duro. Vezetőedző: Carlos Corberán

Gólszerző: F. de Jong (3.), Ferran Torres (8.), Raphinha (14.), Fermín López (24., 45+4.), Lewandowski (66.), Tárrega (75. – öngól), ill. Hugo Duro (59.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Négy nyeretlen bajnoki után a gyenge szezont futó Valenciát fogadta hazai pályán a Barcelona. A katalánok a hét közben kilencgólos mérkőzést nyertek meg az utolsó pillanatokban Lisszabonban, és a Valencia elleni első félidőt látva nem volt elképzelhetetlen, hogy a barcelonai Olimpiai Stadionban is kilenc gól születik majd.

A Barcelona csapatában Lewandowski pihenőt kapott, és csak a kispadon ült, Pedri betegség miatt hiányzott. A hazai közönség ennek ellenére elégedetten konstatálhatta, hogy a mellékszereplőkre is számíthat a vezetőedző, Hansi Flick. Már a 3. percben megzörrent a Valencia hálója, Lamine Yamal emelése után Frenkie de Jong 9 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Öt perc elteltével a korábbi Valencia-játékos, Ferran Torres talált be Alejandro Balde pontos centerezése után. A gyorsan kapott két gól után még felocsúdni sem volt ideje a vendégeknek, a 14. percben Raphinha szerzett újabb találatot és itt még nem volt vége a hazai gólok sorának. A harmadik gólnál még előkészítő szerepben tündöklő Fermín López az első félidő közepén, és az első félidő hosszabbításának negyedik percében is betalált. A Valencia 11-esből szépíthetett volna, de Cesar Soto Grado játékvezető rövid videózás után felülbírálta saját ítéletét, pedig Hugo Duro már a tizenegyespontra helyezte a labdát.

A Valencia csatára a második félidőben aztán megtette azt, amit általában a nagy csapatok ellen szokott, betalált a kapuba. Duro az 59. percben Diego López passza után lőtte ki a rövid alsó sarkot. A 60. percben pályára lépett Robert Lewandowski is, aki nem sokat tétlenkedett, és a 66. percben megszerezte 17. bajnoki találatát az idényben. Lewandowski gólja volt egyébként a Hansi Flick-éra 100. Barcelona-találata. Az utolsó gólt a 75. percben láthattuk, amikor Ferran Torres középre passzolt labdáját César Tárrega lőtte a saját kapujába. Könnyed győzelmével a Barcelona visszaelőzte az Athletic Bilbaót, és három pontra megközelítette a második helyén álló Atlético Madridot. A Valencia helyzete továbbra is kilátástalannak tűnik. 7–1