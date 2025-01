FC Barcelona: a Getafe edzője szerint Laporta és Flick is tiszteletlenül viselkedett

Az FC Barcelona hiába volt hatalmas fölényben a Getafe otthonában, csak egy pontot tudott szerezni, amit a meccs után láthatóan nehezen viseltek a katalán főszereplők, és néhány radikálisabb szurkoló is. A helyzet egészen odáig fajult, hogy José Bordalás és családja halálos fenyegetéseket is kapott az internetes felületeken: „Egyáltalán nem vagyok jól, ez egy nagyon komoly dolog – kezdte pénteki sajtótájékoztatóját a Getafe mestere, akit érthető módon még mindig a Barcelona ellen történtekkel összefüggésben faggattak a sajtó munkatársai. – Ezúton szeretném tájékoztatni önöket, hogy feljelentést tettünk az ügyben a rendőrségen. A folyamat hosszú lesz, de bízzunk benne, hogy megtörténik az igazságszolgáltatás, és ilyen nem történik meg a jövőben sem velem, sem senki mással.”

A Getafe trénere beszélt Hansi Flick és Joan Laporta szavairól is. Előbbi egyebek mellett – a Getafe defenzív és időhúzó taktikájára utalva – azt mondta, hogy hasonlóval még sosem találkozott edzői pályafutása során. Utóbbi pedig a játékvezetőt támadta élesen még napokkal a mérkőzés után is: „Botrányos volt” – értékelte a játékvezető ténykedését a katalán klub első embere.

Bordalás nem maradt adós a válasszal: „Mint tudják, nagyon tisztelettudó edző vagyok, ha a kollégáimról van szó. Nagyon könnyen össze is tudom foglalni a helyzetet: a tiszteletet azok érdemlik, akik meg is adják a tiszteletet. Aki nem mutat tiszteletet, az nem is érdemli meg, hogy őt tiszteljék. Ezek csak kifogások – bírálta a katalán klub háza tájáról érkező sértő hangnemet a szakember. – Amikor a meccsek kilencven százalékát megnyered, akkor nagyon könnyű úriemberként viselkedni, ha viszont nem nyersz, akkor úriemberré kell válnod. Remélem, hogy továbbra is maradnak ezek a kifogások, mert akkor az jót fog jelenteni, mégpedig azt, hogy a Getafe nyert és jó eredményt ért el. Azért nem tudtak minket legyőzni, mert jó meccset játszottunk.”