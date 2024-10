Toni Kroos: Minden csapattársamnak egyenként, személyesen mondtam el, hogy befejezem

„A feleségemmel nem volt nehéz közölni a döntést, mert közösen döntöttünk úgy, hogy befejezem a profi futballt. Odahaza senkit nem lepett meg a döntésem, mert már hónapok óta ez volt az egyik beszédtémánk. A feleségem örült neki, mert így több időt töltök itthon, ezzel szemben a legidősebb fiamnak nehéz volt mindezt elmondani, mert szerette nézni a meccseimet a helyszínen és a tévében is. Négy BL-döntőn szurkolt nekem, az ilyen dolgokat az ember nem felejti el. (...) A kislányom ezzel szemben örült a döntésnek, s neki nem hiányzik a sok foci. (...) A családom tehát boldog, már csak azért is, mert így kevesebbet kell utaznom” – idézte fel a családja reakcióját Toni Kroos, majd kitért Carlo Ancelottira és a csapattársaira is.

„Carlóval nehezemre esett közölni a hírt, mert kiváló a kapcsolatunk és ő arra számított, hogy folytatni fogom. Ő volt az első edzőm Madridban és nem volt könnyű elmondani ezt neki, de egyszer minden véget ér. Tudtam, hogy nem lesz dühös rám, de azzal is tisztában voltam, hogy nem fogja örömmel fogadni a hírt. Megpróbáltam kiválasztani a megfelelő pillanatot a beszélgetés megejtésére, s szerencsémre komoly előnnyel nyertük meg a bajnokságot, így a bajnokság megnyerése és a BL-döntő közötti időszak volt a tökéletes alkalom erre. Ha nem biztosítottuk volna be ilyen hamar az elsőségünket, akkor nehezebb dolgom lett volna, mert nem akartam, hogy az én gondjaim hatással legyenek a csapat játékára” – mondta a 34 éves klasszis.

„A csapattársaknak egyenként, személyesen mondtam el, hogy befejezem, mert míg egyeseket csak rövid ideje ismertem, addig másokhoz közeli kapcsolat fűzött. (...) Egy-két nap alatt mindenkinek el tudtam mondani, míg a klubnál megértőek voltak, és azt mondták, hogy akkor hozzam nyilvánosságra a dolgot, amikor jónak látom. Szerencsére semmi nem szivárgott ki erről idő előtt, amin őszintén meglepődtem – mondta Kroos. – A szurkolók tudták, hogy szavatartó ember vagyok. Hat évvel ezelőtt elmondtam, hogy innen vonulok vissza, és ez így is történt. A drukkerek mindezt nagyra értékelték, mert látták, mennyire szeretem ezt a klubot.”

Toni Kroos elmondta, hogy noha a profi futballt abbahagyta, attól még aktív életet él: saját futballakadémiát működtet, beteg gyerekeket segítő alapítványt vezet, valamint időnként modellként is kipróbálja magát. Szabadidejében a korábbi futballista – amellett, hogy a családjával tölti az idejét – futással, teniszezéssel és otthoni edzéssel foglalkozik.