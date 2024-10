Lewandowski és Pablo Torre is duplázott, a Barcelona kiütötte a Sevillát

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

BARCELONA–SEVILLA 5–1 (3–0)

Barcelona, Camp Nou. Vezette: Bengoetxea

BARCELONA: I. Pena – Koundé, Cubarsí, I. Martínez, A. Balde – M. Casado, Ansu Fati (Gerard Martín, 76.), Pedri (Gavi, 83.) – Yamal (Pablo Torre, 76.), Lewandowski (Pau Víctor, 66.), Raphinha (Fermín López, 66.). Vezetőedző: Hansi Flick

SEVILLA: Nyland – Carmona, Badé, Marcao, Pedrosa (Montiel, 81.) – Agoumé (Idumbo, 70.), Gudelj, Peque (Suso, a szünetben; D. Sow, 70.) – Lukebakio, I. Romero, Ejuke (Sambi Lokonga, 45+1.). Vezetőedző: Francisco Javier García Pimienta

Gólszerző: Lewandowski (24. – 11-esből, 39.), Pedri (28.), Pablo Torre (82., 88.), ill. Idumbo (87.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Sevilla a két csapat legutóbbi négy meccsén nemhogy pontot, még gólt sem tudott szerezni a Barcelona vendégeként, az utolsó győzelméig pedig 2002-ig kell visszamenni az időben – és a formákat nézve az andalúzok most sem számíthattak túl sok jóra. Annál is inkább, mert a Barcelona nem engedhette meg magának, hogy a Real Madrid elleni október 26-i el Clásico előtt pontokat hullajtson hazai pályán.

Az első percekben viszont még állta a sarat a vendégcsapat, sőt, Dodi Lukebakio révén még egy veszélyes lövésig is eljutott. Ezzel azonban el is lőtte valamennyi puskaporát a Sevilla, amely a folytatásban már semmi ellenállást nem tudott kifejteni. A 23. percben Peque megrántotta Raphinha vállát, amiért a játékvezető – némi meglepetésre – azonnal befújta a tizenegyest. Robert Lewandowski pedig nem hibázott, ugrott egyet a lövés előtt, majd higgadtan a kapu jobb alsó sarkába gurított. A 28. percben már kettővel ment a katalán sztárcsapat: Lamine Yamal átadása után Pedri kapásból, 17 méterről szép mozdulattal tekert a Sevilla kapujába. Lendületben maradt a Barcelona, amely még a félidő előtt háromgólosra duzzasztotta az előnyét. A 36. percben Lewandowski közeli lövését még hatalmas bravúrral kivédte Orjan Nyland, ám három perccel később már a norvég kapus is tehetetlen volt: Raphinha nagy erejű átlövésébe bravúrosan ért bele Lewandowski, a nagy formában futballozó lengyel belsőjéről pedig védhetetlenül vágódott a labda a bal sarokba.

A második félidő egy Nyland-bravúrral indult, Yamal lövését tornászta ki a Sevilla kapusa. Aztán Raphinha percei következtek: a brazil előbb a kapuba gurított, de ezt les miatt nem adta meg a játékvezető, aztán egy lapos lövése centikkel tévesztett célt. Ezt követően változott megváltozott a meccs dinamikája: a Barcelona érezhetően visszavett a tempóból, Hansi Flick pihenőt adott Lewandowskinak, Raphinhának és Yamalnak is, ám a Sevilla így sem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez. Mi több, a 81. percben az egyik csereember, Pablo Torre is betalált egy megpattanó lövéssel. A gól után még egy dolognak örülhettek a Barcelona-szurkolók: tíz hónapos kényszerpihenő után ismét pályára lépett Gavi, akit álló tapssal üdvözöltek a hazai hívek. S még a hajrára is maradt látnivaló: a 87. percben Stanis Idumbo Muzambo futotta le ellenfelét, és szerezte meg a Sevilla becsületgólját a meccsen.

Azonban az utolsó szó így is a Barcáé volt a meccsen, két perccel később Pablo Torre egy szabadrúgás után állította be a végeredményt. A Barcelona tehát megtartotta jó formáját, és győzelemmel hangolt a Real Madrid elleni jövő heti szuperrangadóra. 5–1

Lewandowski duplázott a Sevilla elleni bajnokin (Fotó: Getty Images)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Barcelona 10 9 – 1 33–10 +23 27 2. Real Madrid 10 7 3 – 21–7 +14 24 3. Atlético Madrid 10 5 5 – 16–6 +10 20 4. Villarreal 10 5 3 2 18–18 0 18 5. Athletic Bilbao 10 5 2 3 17–11 +6 17 6. Mallorca 10 5 2 3 10–8 +2 17 7. Betis 10 4 3 3 10–9 +1 15 8. Osasuna 10 4 3 3 14–16 –2 15 9. Rayo Vallecano 10 3 4 3 11–10 +1 13 10. Celta Vigo 10 4 1 5 17–17 0 13 11. Real Sociedad 10 3 3 4 8–8 0 12 12. Girona 10 3 3 4 11–13 –2 12 13. Sevilla 10 3 3 4 10–15 –5 12 14. Alaves 10 3 1 6 13–18 –5 10 15. Espanyol 10 3 1 6 10–17 –7 10 16. Getafe 10 1 6 3 7–8 –1 9 17. Leganes 10 1 5 4 6–12 –6 8 18. Valladolid 10 2 2 6 8–21 –13 8 19. Valencia 9 1 3 5 5–13 –8 6 20. Las Palmas 9 – 3 6 9–17 –8 3

