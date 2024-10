Hivatalos: elhalasztották a Valencia–Real Madrid bajnokit

Hatalmas pusztítást okozott a Dana nevű vihar több kelet-spanyolországi településen, így Valencia tartományban is. A katasztrófát a hirtelen jött esőzések okozták, az utcákat elöntötte a villámárvíz. A közlekedés teljesen megbénult, s a hivatalos beszámolók szerint már 95 halálos áldozatról tudni. A mentőcsapatok drónokkal keresik az eltűnteket a súlyosan érintett területeken, a kutatást azonban nagyban megnehezíti az a körülmény, hogy az áradás miatt sok települést sem megközelíteni, sem elhagyni nem lehet. A spanyol meteorológiai szolgálat arról számolt be: több településen egyetlen nap alatt egyévnyi mennyiségű csapadék hullott, ezért a régióban továbbra is vörös riasztás van érvényben.

A helyzet természetesen a közlekedést is érinti: több repülőjáratot töröltek, sokat pedig átirányítottak a valenciai Aena repülőtérről más városokba. Leállították a vasúti forgalmat is Madrid és Valencia keleti kikötője között.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség külön közleményt adott ki arról, hogy melyik nagypályás és futsalmérkőzéseket halasztják el a katasztrófa miatt. Leszögezték, hogy ez a Valencia autonóm közösség területére eső összes találkozót érinti, ennek alapján a férfi első és másodosztályban a következő összecsapások az érintettek: Villarreal–Rayo Vallecano, Valencia CF–Real Madrid , Castellón–Racing Ferrol , Eldense–Huesca és Levante–Málaga.