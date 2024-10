Andrés Iniesta álomszerű utazása Fuentealbillából Johannesburgig

Andrés Iniesta visszavonulásával kapcsolatban megkerestük Büki Pétert, hiszen a 2014-ben Barcelonában, a Camp Nou közelében feleségével, Beke Erikával alapított Futballárium étterem és kocsma tulajdonosa személyesen ismeri a legendás középpályást.

„Eredetileg magyar borokkal foglalkoztunk, de a helyiek erre nemigen voltak vevők. Egy véletlen folytán megtudtuk, hogy Andrés Iniestának van saját bora, és mivel Barca-futballista, azonnal megtaláltuk a kötődést. Egyeztettem a borászatával, kiküldtek egy munkatársat, aki mint kiderült, Iniesta sógora. Azonnal megvolt közöttünk a szimpátia, s mivel gyakran beszéltünk üzleti ügyekben, lassan kialakult egyfajta baráti viszony. Egyre több olyan ötletem támadt, amely Iniesta személyével volt kapcsolatos, ezekkel egyetértett, így közel kerültünk egymáshoz. Elmentünk a Barcelonától 200 kilométerre, Iniesta szülőfalujában található borászatba, megismerkedhettem a nagypapájával, az édesapja pedig végigvezetett a fia barcelonai házán, ahogy később Iniesta is.”

Büki Péter eddig négyszer találkozott a világbajnok futballistával, aki már a második alkalommal úgy üdvözölte, mint egy rég nem látott ismerőst.

„A sógora szólt, hogy Andrés épp hazatért Barcelonába Japánból, és lenne lehetőség találkozni vele személyesen. Már évek óta mondtam neki, milyen jó lenne összefutni, úgyhogy gyorsan bezártam az éttermet, és indultam. Nagyjából háromnegyed órán át beszélgettünk, s a következő alkalommal már szinte régi ismerősként üdvözölt minket, még a gyerekeinknek is hozott ajándékot. A harmadik és a negyedik alkalom pedig teljesen baráti hangulatban telt. Ő is végigvezetett a házán, megmutatta az ereklyéit, az évek során összegyűjtött meccslabdákat, a barcelonai búcsúmeccse emlékeit, de a japán rögbimeccsekről összeszedett mindenféle tárgyat is. Videón keresztül körbekalauzolt az épülő házában, megmutatta, merre lesz a gyerekszoba, mit hogyan rendeznek be. Meg kell jegyeznem, hogy ez a kapcsolat a munka iránti szenvedélyen keresztül alakult ki. A mi hírünket az vigye, hogy milyen jól dolgozunk, ne pedig az, hogy telefonálgatok Iniesta sógorának. A bor miatt könnyebben kialakult ez a jó viszony, megismert, megkedvelt minket, de nem erőltettünk semmit. Én évente négyszer járok Magyarországon, hogy Iniesta borait mindenfelé értékesítsem, és ezt szeretem személyesen felügyelni.” M. D.