Ancelotti szerint ez már egy más Barcelona; Flicket a bírókkal „piszkálták” az el Clásico előtt

„A csapat rendben van, motiváltak vagyunk. A klasszikusok mindig kiegyenlített és küzdelmes meccsek, ugyanakkor nagyon szórakoztatóak is. Ez egy futballünnep, és szeretnénk jól szerepelni a saját szurkolóink előtt. Nem tudom, hogy melyik csapat a favorit, ez a meccs dinamikájától is függ. A meccs előtt nehéz megmondani, ki az esélyes, mert minden attól függ, hogyan bírod a nyomást és hogyan kezeled a meccs meghatározó pillanatait” – mondta a meccs előtt Carlo Ancelotti.

A Real Madrid olasz szakvezetője külön is szót ejtett Kylian Mbappéról, válaszolva arra az újságírói kérdésre, hogy mikor érheti el a legjobb formáját a Real Madridban: „Elégedettek vagyunk vele, mert gólokat szerez. Fontos a csapat számára, a Dortmund elleni első két gólból is nagy szerepet vállalt. Sem én, sem a csapat, sem pedig ő nem siettet semmit. Nyilvánvalóan lesz még jobb, mivel minden tulajdonsága megvan ahhoz, hogy még jobban teljesítsen. Sok meccset játszott már a Barcelona ellen, tökéletesen tudja, hogy mit és hogyan kell tennie.”

A Barcelona játékában bekövetkezett változásokról is beszélt a sajtótájékoztatón Ancelotti, kiemelve Hansi Flick szerepét, és az új, direktebb játékstílust: „A Barcának nagyon világos elképzelései vannak a játékról. Egy kicsit megváltoztatták a filozófiájukat, már más módon játszanak, direktebbek lettek. Az elvégzett munkát nem szeretném összehasonlítani, mert a maga módján Xavi is remek munkát végzett. De ez egy másik Barcelona, amelyet viszont ugyanúgy tisztelünk, mint a Xaviét.”

A szakember azt is elmondta, teljesen biztos abban, hogy Vinícius Júnior kapja majd meg az Aranylabdát, ennek ellenére szavai szerint nem csak ő a csapat vezéregyénisége: „Nem csak egy van, sok. Vinícius ugyanúgy lehet vezéregyéniség, mint Modric vagy Valverde. És hozzáállásukkal, elkötelezettségükkel a fiatalok is bizonyíthatják, hogy vezetők.”

Az FC Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick edzőként még sosem meccselt a Santiago Bernabéu Stadionban, játékosként viszont már pályára lépett a madridiak legendás létesítményében: 1988-ban – a Bayern München színeiben – a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében 2–0-s vereséget szenvedett a spanyol fővárosban. Az egyik – meglehetősen piszkálódó – újságírói kérdés is erre irányult, méghozzá azzal összefüggésben, hogy a Bernabéuban néha megtörténnek elképzelhetetlen dolgok is: „Valóban? A játékvezetőkkel kapcsolatban korábban már megadtam a válaszomat. Jártam már a Bernabéuban, sőt régen a Bayern játékosaként pályára is léptem itt, de sosem történt semmi furcsa.”

Még a játékvezetőknél maradva egy másik újságíró felhozta, hogy a Real Madrid TV rendszeresen videóösszeállításokat készít a játékvezetőkről, akiket rossz színben szoktak ilyenkor feltüntetni: „Nem tudtam a Real Madrid videóiról, de nem helyes, hogy ez megtörténik. A játékvezetőknek nagyon nehéz dolguk van, az én feladatom pedig a játékosok felkészítése. Már sok tapasztalatom van, de még soha nem volt problémám a bírókkal. Az idény elején is azt mondtam a csapatnak, hogy a teljesítményre kell összpontosítani, nem pedig a játékvezetőkre” – fogalmazott.

A német szakember csapata remek formájáról is elmondta a véleményét: „Jó dolog, ha dicsérnek, de tudom, mi a feladatom. Ez pedig az, hogy eredményeket érjek el; ha nyersz, akkor jó, ha nem nyersz, akkor már nem annyira. A szerda este fantasztikus hangulatban telt, ezért futballoztunk, hogy megnyerjük a meccset. És a klasszikuson szintén ezért lépünk pályára. Az el Clásico az a meccs, amelyen a világon mindenki játszani szeretne. Ez egy nagybetűs klasszikus. A németországiak nem ugyanazok.”

A katalán csapat vezetőedzője szót ejtett még arról is, hogy a túlságosan feltolt védelem kockázatos lehet Madridban, ahol a villámgyors hazai játékosok kihasználhatják a szabad területeket: „Megvan a tervünk. Megvolt a Bayern ellen is, és láttuk, hogy még fejlődnünk kell. Minden meccsen alkalmazkodni kell, és most alkalmazkodni fogunk a Real Madridhoz is. Mint minden meccsen, az ellenfélnek mindig vannak gyors játékosai, így a Real Madridnak is.”

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

Szombat, 21.00: Real Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!