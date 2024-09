Ter Stegen rossz hírt kapott, már az utódját keresik, ellenünk sem játszhat az NL-ben

A katalán klub hétfőn hivatalos X-oldalán megerősítette a legrosszabb várakozásokat: a kapus jobb térdében – pontosan ugyanabban, amelyet 2020 augusztusában, majd 2021 májusában is megműtöttek – teljesen elszakadt az ín. Hozzátették, hogy Ter Stegent még ma délután megműtik, ezt követően pedig újabb orvosi jelentés jelenik majd meg. A spanyolok egyébként előzetesen legalább nyolchónapos kihagyást jósoltak a kapusnak.

Ter Stegen így biztosan nem léphet pályára a Magyarország elleni Nemzetek Ligája-találkozón sem, amelyet november 19-én rendeznek meg Budapesten. A spanyol sportsajtó pedig már azt kezdte el találgatni, hogy ki pótolhatja a világklasszis kapust a Barcelonában. Az elsődleges opció még mindig az, hogy a klub házon belül oldja meg a pótlását, és az előző idényben már többször is szerepet kapó cserekapus, Inaki Pena kapja meg a lehetőséget.

Nem kizárt viszont az sem – mivel Pena egyáltalán nem tűnt életbiztosításnak az előző idényben –, hogy az átigazolási piacon néz majd szét a klub: a szabadon igazolható játékosok közül legtöbbször a Real Madrid korábbi kapusának, Keylor Navasnak a neve merült fel, de érdekes módon még a korábbi liverpooli kapus, Loris Kariust is felvetették a lehetőségek között – igaz, egyelőre mindkettő még csak pletykaszinten kezelendő, ahogy az is, hogy a téli átigazolási időszakban akár az Athletic Bilbao spanyol válogatott kapusáért, Unai Simónért is bejelentkezhet a Barcelona – legalábbis az AS szerint.