A szaúdiak öt évre egymilliárd eurós fizetést ajánlottak Viníciusnak

A szaúdi liga vezetői mindent megtesznek, hogy minél előbb világszintre jusson az ország klubfutballja, épp ezért rengeteg európai sztárt – köztük Cristiano Ronaldót és Karim Benzemát – csábítottak el a bajnokságba.

A konkrét klubot nem említő spanyol Relevo most egészen döbbenetes ajánlatról számolt be, s azt írta, hogy a szaúdiak öt évre egymilliárd eurós fizetést ajánlottak a Real Madrid brazil sztárjának, a 2027-ig érvényes szerződéssel rendelkező Vinícius Júniornak.

A lap szerint a gazdasági körülményeket figyelembe véve a 24 éves támadót is elgondolkodtatta az ajánlat, még úgy is, hogy Vinícius élete eddigi legjobb idényén van túl, s ő a favorit az Aranylabdára, miután a spanyol bajnokságot és a Bajnokok Ligáját is megnyerte a „királyiakkal”.

A Relevo úgy tudja, hogy Vinícius az öt évre szóló egymilliárd eurós ajánlattal meghússzorozná a madridiaknál kapott fizetését és Cristian Ronaldóval együtt a szaúdi liga legjobban kereső játékosa lenne.

A lap cikke végén megjegyezte, hogy a Real Madrid bízik benne, hogy Vinícius figyelmen kívül hagyja a busás ajánlatot és marad a csapatnál. A brazil támadó korábban többször megemlítette, hogy a Real Madridnak szurkol és arról álmodik, hogy trófeákat nyerjen a csapattal.