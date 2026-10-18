Női röplabda: a Veszprém otthonában győzött a Vasas

VESZPRÉMI ESC–VASAS ÓBUDA 0:3 (–15, –14, –21)

Nemesvámos, 275 néző. V: Kiss N., Kiss Z.

VESZPRÉM: Kiss E. 1, Spándli 1, DAVIS 13, Bajnóczi 1, Altorjay 5, Tarr 8. Csere: Bődi (liberó), Smith 4. Edző: Mészáros Péter

VASAS: Zsombók A. 10, De Almeida 2, KISS L. 10, FEKETE F. 7, Sunderlíková 8, BOZÓKI-SZEDMÁK 11. Csere: Juhár (liberó), Tatár 1, Kuehne 3, Boskó, Zsombók E. 6. Edző: Luca Bucaioni

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:2, 6:7, 9:11, 10:14, 12:19, 15:23. 2. játszma: 0:1, 4:2, 5:8, 7:13, 11:16, 12:21, 14:22. 3. játszma: 1:3, 5:4, 6:8, 7:12, 12:13, 15:14, 17: 21, 19:22, 20:24

Sokan voltak kíváncsiak a bajnoki címvédő Vasas vendégjátékára az újonc Veszprém otthonában, Nemesvámoson. Az Extraligába visszatérő veszprémiek ugyanis a szomszédos település csarnokában játsszák hazai mérkőzéseiket. Ahogyan az várható volt, az Extraligával még csak ismerkedő házigazdák időnként csak megnehezíteni tudták a fővárosiak dolgát, de hosszú távon a Vasas akarata érvényesült. Az első játszmában 15, a másodikban 14 pontig jutott Mészáros Péter csapata, a harmadikban viszont még a szett közepén is vezettek, persze azért tegyük hozzá, hogy a piros-kékeknél ekkor már elsősorban a cserejátékosok voltak a pályán, persze ők is komoly játékerőt képviseltek. Végül ezt a játszmát is a vendégek nyerték, akik így 3:0-s győzelemmel zárták a mérkőzést, de itt már 21 pontig jutottak a házigazdák.

MESTERMÉRLEG

Mészáros Péter: később

Luca Bucaioni: – Van néhány játékosunk, aki sérülésből tér vissza, így fontos, hogy mindenki gyűjtse az önbizalmat és a játékperceket. Most erre volt lehetősége majdnem minden játékosunknak, örülök, hogy tudtam forgatni a csapatot.

FATUM NYÍREGYHÁZA–BÉKÉSCSABA 0:3 (–18, –18, –23)

Nyíregyháza, 330 néző. V: Bátkai-Katona, Jámbor

FATUM: Földi 1, Piószegi 1, Godó 11, De Mango 4, Matos 10, PAMPUCH 16. Csere: Tóth F. (liberó), Lászlop 1, Rufin-Martínez, Farkas G. Edző: Pampuch Csaba

BÉKÉSCSABA: Draskovics 2, MURILLO 10, Orosz 6, FINÉ 16, Kuznyecova 9, PINTÉR 15. Csere: Kertész (liberók), Szakály 1, Németh L. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 5:6, 8:8, 9:13, 12:21, 16:24. 2. játszma: 1:4, 3:8, 6:12, 9:13, 10:15, 14:16, 15:19, 18:21. 3. játszma: 7:3, 9:8, 11:12, 14:17, 17:17, 19:20, 22:21, 22:24

Az idei Magyar Kupa döntő visszavágóját játszották Nyíregyházán, ahol a kupagyőztes Békéscsaba vendégeskedett. Bár azóta sokminden történt a két csapat háza táján, a játék képe mit sem változott: a csabaiak ezúttal is domináltak a mérkőzésen. Bár a legelején még 4:1-re is vezettek a szabolcsiak, 12:21-nél egy kiütéses játszma rémképe is felmerült a hazai szurkolókban. A szett végére azonban sikerült valamelyest kozmetikázni az eredményen Pampuch Csaba lányainak, a második felvonásban, az elejét leszámítva pedig egészen szépen tartották magukat. A harmadik játszmát pedig kifejezetten jól kezdték, azonban Nagy Péter csapata végül hatalmas csatában fordított és nyerte így meg a mérkőzést 3:0-ra – akárcsak márciusban a kupadöntőt.

MESTERMÉRLEG

Pampuch Csaba: később...

Nagy Péter: – Helyenként jól játszottunk, helyenként megnehezítettük a saját dolgunkat, egyes állásokban egyáltalán nem voltunk precízek. A játékosok ezekben az állásokban nem nagyon kommunikáltak egymással, ennek köszönhetően veszítettünk bosszantó pontokat. A harmadik szett felemásra sikeredett, de annak örülök, hogy a szoros végjátékban össze tudtuk szedni magunkat és lezártuk a találkozót.

Később:

18.00 Szent Benedek RA–KHG Kaposvári NRC

Cikkünk folyamatosan frissül!