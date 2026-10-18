Kontinentális Kupa: nem jutott tovább a Budapest Jégkorong Akadémia

Tönkreverte észt és horvát ellenfelét a Budapest Jégkorong Akadémia HC és a Corona Brasov is a Kontinentális Kupa első fordulójában, így a két együttes vasárnapi összecsapása előtt már biztos volt, közülük jut valamelyik a második körbe. Számolgatnia egyiknek sem, nyernie viszont mindkettőnek kellett (volna) a továbbjutáshoz. A két Erste Liga-résztvevő a bajnokságban már kétszer is megmérkőzött egymással, Brassóban és a Tüskecsarnokban egyaránt a Corona győzött, és Észtországban is az erdélyiek kezdtek jobban.

Pillanatokkal a korongbedobás után óriási ziccer maradt ki, Rokaly Szilárd várt túl sokat, majd lőtt az üres kapu mellé, de a Brassó lendülete ezzel nem tört meg. Jeremy Welsh egy Farkas Rolandról kipattanó korongra csapott le, és ő már nem hibázta el az ajtó-ablak helyzetet. Természetesen biztos volt, hogy egygólos vezetésével a Brassó nem elégszik meg, a BJA pedig nem törődik bele, a kezdeti egyoldalúságot követően kiegyenlítődött a játék. Már a középső harmadban jártunk, amikor igyekezett megduplázni vezetését a Corona, ám egy villámgyors BJA-kontratámadás után nemhogy megdupláznia nem sikerült, hanem elveszítette. Aztán viszont gyorsan ütött kettőt a Brassó, ügyeletes gólgyárosa, David Levin ezúttal is betalált, majd Colby McAuley is kihasznált egy üres kapus ziccert. Ebben az idényben azonban már négygólos hátrányból is felállt egyszer a BJA a Brassó ellen, és ismét elkezdte a felzárkózást, Nagy Gergő emberelőnyben csökkentette a különbséget. Hiába tűnt úgy elsőre, hogy lövését Bors Huba még a gólvonal előtt blokkolta, a bíró nagyon határozottan mutatta, bent volt a kapuban a pakk.

Tanult korábbi hibájából a Corona, nem engedte ki kezéből a vezetést, 4–2-re megnyerte a mérkőzést, ezzel a csoportot is, és bejutott a következő fordulóba, ahol az olasz Asiago, a dán Herlev Eagles és a kazah Nomad lesz az ellenfele.

JÉGKORONG

KONTINENTÁLIS KUPA

CORONA BRASOV (romániai)–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 4–2 (1–0, 2–2, 1–0)

Kohtla-Järve, 308 néző. V: Galusnyák (romániai), Locans (lett), Turovski (észt), Vahnyuk (ukrán).

BRASSÓ: Adorján – Haaranen (1), Wardley (1) / Mesikämmen, O. Williams / BORISZENKO (2), Bors / Gecse H., Gajdó T. – VALCHAR (2), WELSH 2, D. LEVIN 1 (1) / Rokaly Sz., McAuley 1, VanWormer / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B., Mihály Á. / Máthé, A. Vasile. Edző: Strenk Hunor

BJA HC: Farkas R. – Szabó B., Szabó Dániel / Varga A., Boros / Karjalainen, Pozsgai / Varga Á. – Nádasy, Nagy G. 1, Zapernick / Nagy Krisztián, Molnár B. (1), Nádor / Bóna, Weidemann (1), Percic 1 / Zimányi, Keresztes, Kiss Cs. / Balogh. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 31–33. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 5/1.