Női kézi BL: a norvég Sola nyolc góllal nyert Bukarestben
A női kézilabda Bajnokok Lgája A-csoportjában, melyet hibátlan mérleggel vezet a Ferencváros, vasárnap a CSM Bucuresti az eddig nyertelen HB Solát fogadta. A norvégok meglepetésre már a szünetben is három góllal vezettek, végül 30–22-re győztek az egyaránt öt-öt gólt szerző Camilla Herrem, Pia Grönstad páros vezérletével, utóbbi mind az öt lövéséből a kapuba talált.
A bukarestiek két magyar válogatott játékosa közül Faluvégi Dorottya négy lövésből kétszer talált be, Kuczora Csenge egyszer próbálkozott, de gólt nem szerzett.
A B-csoportban, melyet a Győr és a Metz vezet holtversenyben, a horvát Podravka 33–26-ra nyert a dán Nyköbing ellen, melyet meg is előzött a tabellán és a rájátszást érő 6. helyre lépett előre.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) 22–30 (11–14)
Ld: Friis 7, Dimitrijeva 4, ill. Grönstad 5, Herrem 5
CSM: Faluvégi Dorottya két gólt lőtt, Kuczora Csenge nem szerzett gólt.
Szombati eredmények
FTC-Toyota Kovács–Borussia Dortmund (német) 39–25
Team Esbjerg (dán)–Brest Bretagne (francia) 35–26
Krim Ljubljana (szlovén)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói) 24–23
AZ ÁLLÁS
B-CSOPORT
HC Podravka (horvát)–Nyköbing Falster (dán) 33–26 (18–13)
Ld: Soso 8, Berger és Ljepoja 6-6, ill. Lerby 8, K. Kristiansen 5
Szombati eredmények
Odense Handbold (dán)–Győri Audi ETO KC 31–32
Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég) 33–26
Metz Handball (francia)–HSG Blomberg-Lippe (német) 32–22
AZ ÁLLÁS