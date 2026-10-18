Női kézi BL: a norvég Sola nyolc góllal nyert Bukarestben

A női kézilabda Bajnokok Lgája A-csoportjában, melyet hibátlan mérleggel vezet a Ferencváros, vasárnap a CSM Bucuresti az eddig nyertelen HB Solát fogadta. A norvégok meglepetésre már a szünetben is három góllal vezettek, végül 30–22-re győztek az egyaránt öt-öt gólt szerző Camilla Herrem, Pia Grönstad páros vezérletével, utóbbi mind az öt lövéséből a kapuba talált.

A bukarestiek két magyar válogatott játékosa közül Faluvégi Dorottya négy lövésből kétszer talált be, Kuczora Csenge egyszer próbálkozott, de gólt nem szerzett.

A B-csoportban, melyet a Győr és a Metz vezet holtversenyben, a horvát Podravka 33–26-ra nyert a dán Nyköbing ellen, melyet meg is előzött a tabellán és a rájátszást érő 6. helyre lépett előre.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) 22–30 (11–14)

Ld: Friis 7, Dimitrijeva 4, ill. Grönstad 5, Herrem 5

CSM: Faluvégi Dorottya két gólt lőtt, Kuczora Csenge nem szerzett gólt.

Szombati eredmények

FTC-Toyota Kovács–Borussia Dortmund (német) 39–25

Team Esbjerg (dán)–Brest Bretagne (francia) 35–26

Krim Ljubljana (szlovén)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói) 24–23

AZ ÁLLÁS



B-CSOPORT

HC Podravka (horvát)–Nyköbing Falster (dán) 33–26 (18–13)

Ld: Soso 8, Berger és Ljepoja 6-6, ill. Lerby 8, K. Kristiansen 5

Szombati eredmények

Odense Handbold (dán)–Győri Audi ETO KC 31–32

Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég) 33–26

Metz Handball (francia)–HSG Blomberg-Lippe (német) 32–22

AZ ÁLLÁS



