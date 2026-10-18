A 75. percig kellett várni az FTC egyenlítésére Kisvárdán

♦ A várdaiak 2018-as feljutása óta 21 meccsük volt az élvonalban, és a ferencvárosiak fölénye hatalmas: a párharc örökmérlege ugyanis 1 kisvárdai győzelem, 5 döntetlen és 15 FTC-siker, 7–34-es gólkülönbség. Mivel a szabolcsiak a mérkőzéseik csaknem háromnegyedén, 15-ön be sem tudtak találni a zöld-fehérek kapujába, nem meglepő, hogy a párosítás gólátlaga mindössze 2.0.

♦ A rétközi piros-fehérek csak egyszer, több mint 5 éve, 2021 júliusában tudták megverni az FTC-t, akkor a bajnokság nyitó fordulójában a portugál Joao Janeiro irányításával 2–1-re diadalmaskodtak a Groupama Arénában. Azóta 3 döntetlen mellett 8-szor győztek a zöld-fehérek, legutóbb áprilisban a szabolcsi kisvárosban 1–1-et játszottak.

♦ A Kisvárda 2017 októberében még másodosztályú csapatként a Magyar Kupában odahaza 1–0-ra legyőzte és kiejtette az FTC-t, az új Várkerti Stadionban azonban még nyeretlen a zöld-fehérekkel szemben, ahol a mérleg 7 ferencvárosi siker, 3 döntetlen, 3–16-os gólkülönbség. Az élvonal jelenlegi 12 helyszíne közül Kisvárda az egyetlen, ahol még sosem vesztett bajnokit az FTC!

♦ Közös a két csapatban, hogy már 4 döntetlent játszottak, ami – a Lokival hármas holtversenyben – a legtöbb most a bajnokságban.

♦ Bár a Várda az előző 2 körben mindössze 1 pontot gyűjtött, mellette szól, hogy a mögöttünk hagyott 5 fordulóban – 3 iksz mellett – csupán 1-szer kényszerült térdre (0–1 a Paks ellen).

♦ Az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárosnak van az NB I-ben a legkevesebb veresége – csupán július 26-án Pakson maradt alul (2–4). Az Európa-ligában csütörtökön a Viktoria Plzen elleni 2–1-es siker már a zöld-fehérek sorozatban 15. tétmérkőzése (7 EL, 7 NB I, 1 Magyar Kupa) volt, amelyen nem kaptak ki, eközben 9-szer nyertek, 6-szor ikszeltek. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Fradi a 8 bajnokijából csupán 3-at tudott megnyerni, hasonló rajtra pedig legutóbb 2017 őszén, Thomas Doll irányításával volt példa, amikor ugyanennyi találkozó alatt szintén 13 pontot szerzett a IX. kerületi együttes.

♦ A Kisvárda pályaválasztóként ősszel még nyeretlen (3 iksz, 2 vereség), saját közönsége előtt legutóbb március 6-án a Puskás Akadémiát tudta legyűrni, Nagy Zsolt öngóljával 1–0-ra. Azóta 5-ször ikszelt, 4-szer kikapott a Várkerti Stadionban.

♦ Az FTC-nek vendégként – akárcsak az előző évadban – lényegesen jobban megy a játék, hiszen 13 pontjából 10-et idegen pályákon gyűjtött be. Paksi veresége óta 3 diadal és 1 döntetlen a házon kívüli mérlege.