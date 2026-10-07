A veszprémi gyorsvonat Belgrádba érkezik

Lendületben van a Veszprém kézilabdacsapata, amely a múlt héten nemcsak megnyerte az egyiptomi klubvilágbajnokság 2026-os kiírását, de előtte a Bajnokok Ligájában is két pontot szerzett első két csoportmeccsén. Ráadásul nem is akármilyen ellenfeleket győzött le, a BL-ben előbb hazai pályán a Portót (36–28), majd a Füchse Berlin otthonában nyert 6 góllal (35–29). A klub-vb-n újra legyőzte a német sztárcsapatot, a gyengébb játékkal elért BL-siker után az elmúlt évek egyik legjobb teljesítményét nyújtva az egyiptomi döntőben rekordnagyságú, kilencgólos győzelmet (42–33) aratott a címvédő Barca ellen.

Úgy tűnik, csapatként nagyon összeállt az Építők, a kirakósok a helyükre kerültek. Azt nem tudni, a világ legjobb kapusa, Emil Nielsen érkezése miatt van-e így, de tény, hogy mintha mindenki még jobban összeszedte volna magát: a balszélső Hugo Descat sokkal jobb, mint az előző idényben, alig tud hibázni, a védő Thiagus Petrus láthatóan felszívta magát, meccsről meccsre bizonyítja, hogy jó az öreg a háznál, és az egyiptomi különítmény is egyre hatékonyabban játszik, közülük is kiemelkedik a balátlövő Ahmed Hesam és a csapatkapitány Jehja el-Dera, aki sérülése óta egyre jobb, igazi klasszissá érett.

Szóval, egyelőre nincs semmi nyoma annak, hogy a veszprémi gyorsvonatot esetleg Belgrádban állítják meg. A szerb csapat újraépül, idén a válogatottat is vezető Raúl González ült le a gárda kispadjára, aki hét éven át irányította a PSG csapatát, de a balkáni kézilabdát is kitűnően ismeri, 2017-ben ugyanis megnyerte Bajnokok Ligáját a Vardar Szkopjéval, a döntőben éppen későbbi csapatát, a Nikola Karabatic, Mikkel Hansen és Uwe Gensheimer fémjelezte PSG-t múlta felül.

A csapat szerb fiatalokat is igazolt, de az idén megszerezte az osztrák beálló Tobias Wagnert, a spanyol balszélső Miguel Sánchez-Migallónt, valamint a 206 centis fehérorosz balátlövő Uladzsiszlau Kulest. Mindhárman a harmadik ikszet kezdték el taposni, de ettől még nem levezetni mentek Bel­grádba, hanem segíteni az új projektet. Amely viszont még csak az alapoknál tart, így óriási meglepetés lenne, ha a bomba formában lévő, önbizalomtól duzzadó Veszprém nem négy ponttal jönne ki a Partizan elleni oda-vissza vágós BL-csoportpárbajból.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Partizan Beograd (szerb)–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!



