Studer Ágnes is csatlakozott a rendőrség balesetmegelőzési kampányához – videó

Studer Ágnes, az NK Universitas Pécs csapatának magyar válogatott kosara is csatlakozott a rendőrség balesetmegelőzési kampányához. A pécsi meccseken „többször is megjelent a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának két kedves rendőrnője, akik mosolyogva és kreatívan próbálták felhívni a szurkolók, felnőttek és gyerekek figyelmét erre a problémára, most egy kis közös videóval igyekszünk jelezni, hogy a legváratlanabb pillanatban megtörténhet a baj” – írja Facebook-oldalán közzétett videójához a Pécs.