Irán jutott utolsóként nyolc közé a férfi röplabda-vb-n

Az irániaktól Ali Hadzsipur 22, Morteza Sarifi 21 ponttal segítette csapatát a szerbek elleni 3:2-es győzelemhez.

Az ázsiai együttes 2014 után másodszor játszhat vb-negyeddöntőt. Az ország U21-es válogatottja ugyanakkor a legutóbbi négy korosztályos világbajnokságból hármat, közte a legutóbbi kettőt megnyerte.

Az irániak az elődöntőért azokkal a csehekkel csapnak össze csütörtökön, akik önálló országként először jutottak vb-negyeddöntőbe.

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

NYOLCADDÖNTŐ

Irán–Szerbia 3:2 (–23, 19, –24, 22, 9)