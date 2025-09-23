Nemzeti Sportrádió

Irán jutott utolsóként nyolc közé a férfi röplabda-vb-n

2025.09.23. 16:59
Fotó: Imago Images
Utolsóként az iráni válogatott jutott be a nyolc közé a Fülöp-szigeteken zajló férfi röplabda-világbajnokságon.

Az irániaktól Ali Hadzsipur 22, Morteza Sarifi 21 ponttal segítette csapatát a szerbek elleni 3:2-es győzelemhez.

Az ázsiai együttes 2014 után másodszor játszhat vb-negyeddöntőt. Az ország U21-es válogatottja ugyanakkor a legutóbbi négy korosztályos világbajnokságból hármat, közte a legutóbbi kettőt megnyerte.

Az irániak az elődöntőért azokkal a csehekkel csapnak össze csütörtökön, akik önálló országként először jutottak vb-negyeddöntőbe.

RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
NYOLCADDÖNTŐ
Irán–Szerbia 3:2 (–23, 19, –24, 22, 9)

 

