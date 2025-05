Női röplabda Extraliga: több kezdőjátékos is távozik Kaposvárról – hivatalos

A klubhonlapon Lacombe Zsófia ügyvezető szerdán közölte, hogy három legjobb pontszerzőjük közül ketten biztosan nem a somogyi vármegyeszékhelyen folytatják pályafutásukat: a kanadai Thana Fayad a magyarnál sokkal erősebb lengyel bajnokságban játszik majd a következő idényben, míg a francia Bruna Pezelj más, az alsóházban végzett magyar csapatnál folytatja.

Ugyanez igaz a négyszeres válogatott feladó Kotormán Rékára is, s távozik az együttestől a korábbi csapatkapitány Godó Panna is.

„Utóbbi három játékossal szerettünk volna hosszabbítani” – tette hozzá Lacombe, kiemelve, hogy a fiatalok közül Horváth Lilivel és Borhi Lucával hosszú távon számolnak, míg a magyar válogatott kerettag Szerényi Gréta személyében meghatározó játékost sikerült megtartaniuk.

„A tervek szerint bővül a női Extraliga létszáma, ismét szeretnénk minél sikeresebbek lenni majd, és versenybe szállni újabb érmekért a magyar bajnokságban és a kupában is. Mindezek mellett természetesen nem titkolt célunk, hogy amennyiben lehetőségeink engedik, a nemzetközi porondon is újra megmérettessük magunkat, hiszen a klub fejlődése érdekében elengedhetetlen, hogy ilyen szintű versenysorozatban is letegyük a névjegyünket” – mondta Lacombe.

A Kaposvár a magyar bajnokságban szerzett bronzérmének köszönhetően a harmadik számú európai kupasorozatban, a Challenge Kupában jogosult indulni a 2025–2026-os idényben.