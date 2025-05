Magyar női strandröplabdázók történelmi sikere

Az Észak-Dunántúli Röplabda Akadémia két versenyzője a mostani idényben indul együtt először: Villám Lilla az előző négy évben bajnok, a mindössze 20 esztendős Kun Stefánia a legutóbbi három esztendőben egyaránt ezüstérmes volt az országos bajnokság döntőjében.

Mivel a két versenyzőnek nincs túl sok világranglistapontja, ezért a selejtezőben kellett kezdeniük, ahol előbb egy cseh, majd egy lengyel párost győztek le két játszmában. A főtábla csaportkörében aztán a cseh Pavelková testvérek ellen nyertek három szettben, a csoportdöntőben pedig a két olimpiát is megjárt német Karla Borgertől, illetve Hanna-Marie Schiedertől kaptak ki, de természetesen így is továbbjutottak.

A nyolc közé jutásért a hazaiak egy párosa, Nicol Bertozzi és Margherita Tega ellen nyertek a döntő játszmában, majd a holland Mila Konink és Desy Poiesz ellen harcolták ki két végletekig kiélezett szettben a történelmi négy közé kerülést. Az elődöntőben újra az őket legyőző németekkel kerültek szembe, sajnos most is ugyanazzal az eredménnyel, míg a másik ágon az a cseh testvérpár menetelt a fináléig, akiket a csoportkörben legyőztek. A bronzéremért a szlovén Ziva Javornik és Tajda Lovsin volt az ellenfelük, akiktől végül a döntő játszma ráadásában kaptak ki 16:14-re, de ez a negyedik hely így is a legjobb magyar eredmény. Az eddigi rekordot Villám Szombathelyi Szandrával tartotta, akik még 2021-es budapesti, illetve koropovei World Tour-versenyeken lettek ötödikek. Kun Windisch Kinga oldalán volt már tavaly ezüst-, 2023-ban pedig bronzérmes Innsbruckban, azok azonban egy szinttel alacsonyabbra sorolt MEVZA-tornák voltak.

A magyar lányok eredményei mindenképpen biztatóak a kedden Madridban kezdődő Nemzetek Ligája csoportkör előtt, ahol a mieink a házigazda spanyolok mellett a szlovénokkal vannak még egy csoportban.