Jövőre megcélozza a strandröplabda Európa-bajnoki részvételt Villám Lilla és Kun Stefánia

A mostani idényre összeállt duó idén nyáron sem volt messze az Eb-szerepléstől, ugyanis ötödik számú tartalék volt a jelenleg is zajló düsseldorfi viadalra. A végül a főtáblára éppen felkerült spanyol kettősnek 1870 pontja volt, Villáméknak pedig 1528.

„Erre az idényre egyáltalán nem volt cél, hogy ott legyünk az Európa-bajnokságon, de aztán jöttek a jó eredmények, és körülöttünk mindenki elkezdte számolgatni, miként jöhetne össze mégis a kijutás. Így utólag azt gondolom, ha még egy versenyen elődöntőbe jutunk, az elég lett volna, de az eddigi szereplésünk így is jó visszaigazolás arra nézve, hogy jó úton járunk” – mondta az MTI-nek a 28 éves játékos.

Villám strandon négyszeres magyar bajnok, de korábban a teremben is nyert bajnoki és Magyar Kupa-aranyérmet is, sőt 25 alkalommal a nemzeti csapatban is szerepelt, amellyel Európa-bajnokságon is járt. Villám az elmúlt években Szombathelyi Szandrával és a romániai Vaida Beátával egyaránt kétszer győzött a homokon, s most arra készül, hogy – ezúttal Kunnal – sorozatban ötödször is a dobogó tetejére áll a jövő hétvégi, budapesti döntőben.

„Stefivel december óta dolgozunk együtt, neki ez az első szezonja profiként napi két edzéssel és a korábbinál több kondival. Nagyon tehetséges játékos, aki már ebben a fél évben is sokat fejlődött, s a kínai Futures-viadal ezüstérmével magunknak is bizonyítottuk, hogy jó páros vagyunk” – mondta 19 éves társáról Villám Lilla.

A strandröplabdázó reméli, hogy az elmúlt három évben éppen mögötte és korábbi partnere mögött második helyezett társa ezúttal átélheti, milyen érzés aranyérmet nyerni az országos bajnokságon.

„Az első két ob-fordulón győztes Vasvári-testvérekkel idén versenyen még nem találkoztunk, de rajtuk kívül is van még két-három olyan páros, amely beleszólhat az elődöntős helyek sorsába. A célunk azonban egyértelműen az aranyérem” – tekintett előre Villám a jövő hétvégi fináléra, amelynek az óbudai Budapest Garden ad majd otthont szombaton és vasárnap.

A kínai Futures-versenyen szerzett ezüstérmükkel kapcsolatban kiemelte, utána hetekig alig tudták elhinni, hogy döntőbe jutottak és az aranyról is csak egy hajszállal maradtak le, ugyanakkor az az eredmény hatalmas löketet adott nekik az idény hátralévő részére.

„Az elmúlt hetekben tartottunk egy rövid alapozó időszakot, hogy kitartson a lendület, mert messze még november, az idény vége. Az ob-döntő után előbb itthon játszunk nemzetközi versenyen, majd utána szinte minden hétvégére jut egy torna, amelyeken szeretnénk stabilan teljesíteni. Jövőre a cél az Eb-kijutás mellett az lesz, hogy az eggyel magasabb kategóriába tartozó, Challenger-besorolású viadalokon is főtáblások tudjunk lenni” – tekintett előre Villám Lilla.