Férfi röplabda Extraliga: hét meccslabda után bronzérmes a Vegyész

A bajnokság végeredménye: 1. MÁV Előre Foxconn, 2. Fino Kaposvár, 3. GreenPlan-VRCK, 4. MAFC, 5. Debreceni EAC, 6. Kecskeméti RC, 7. Prestige Fitness-PSE, 8. TFSE, 9. Dág KSE, 10. Miskolci EAFC-Peka Bau, 11. Vidux-Szegedi RSE, 12. Dunaújvárosi KSE

A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS

GREENPLAN-VRCK–MAFC 3:2 (22, –19, 21, 22, 20)

Kazincbarcika, 580 néző. V: Jámbor, Szarka.

VEGYÉSZ: Cziczlavicz 9, Nikolov 2, Péter M. 4, GARAN 11, POZZOBON 20, PÉTER B. 13. Csere: Kiss M., Csordás (liberók), Miklósi-Sikes 11, Kisházi, Óhidi 1. Edző: Toronyai Miklós

MAFC: Tomanóczy 8, Tamási 6, KISS D. 13, Katona 8, ALTUNAGA 28, Veres 7. Csere: Lassu (liberó), Kecskeméti 2, Sárik-Veress. Edző: Pápai Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:3, 5:7, 7:12, 14:13, 18:16, 21:17, 21:21, 24:21. 2. játszma: 0:3, 4:4, 6:8, 9:10, 10:13, 12:16, 16:21, 19:23. 3. játszma: 2:5, 7:6, 10:11, 15:12, 17:18, 22:21. 4. játszma: 2:3, 8:4, 10:9, 13:10, 14:13, 17:17, 18:19, 22:24. 5. játszma: 2:3, 6:4, 7:8, 8:12, 12:14, 16:15

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a Vegyész javára

MESTERMÉRLEG

Toronyai Miklós: – Mind a két csapatnak szeretnék gratulálni, le a kalappal a fiúk előtt. A szurkolóink olyan légkört teremtettek, ami bizonyítja, Kazincbarcikán igény van a minőségi röplabdára. Mi elindultunk egy úton, azon vagyunk, hogy folytassuk a munkát. A mérkőzésen idegesek voltunk, ami szerintem érthető, ahogy az is, hogy fiatalok vagyunk, így többet rontunk néha. Szépen csillog ez a bronzérem.

A 7. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

PRESTIGE FITNESS PSE–TFSE 3:2 (–23, –23, 24, –21, 12)

Kőér utca, 128 néző. V: Tillmann, Bibók

PÉNZÜGYŐR: Kövessy 10, Székely 3, SZALAI 18, KOVÁCS Z. 17, Tóth K. 1, Kispál 3. Csere: Gorguet (liberó), RAY 18, Hechavarria 4, Lázaro 11, Mihálovits 1. Edző: Nacsa Gábor

TFSE: Tóth M. 2, BALÁZS 12, Füzék 12, MAJOROS 20, TÓTH K. 13, Kocsondi 5. Csere: Laczi (liberó), Horváth B., Pintér, Merkler 1. Edző: Nagy Gergely

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 6:4, 8:9, 11:10, 14:15, 15:18, 19:20, 22:24. 2. játszma: 0:1, 4:3, 6:7, 8:12, 13:14, 13:19, 18:21, 22:24. 3. játszma: 2:0 5:5, 7:8, 10:8, 10:10, 16:12, 18:16, 21:18, 24:22. 4. játszma: 2:1, 7:4, 11:7, 12:10, 17:11, 19:15, 24:19. 5. játszma: 2:4, 6:7, 9:8, 12:10, 13:12

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a Pénzügyőr javára

MESTERMÉRLEG

Nacsa Gábor: – Hatalmas fordítást mutattunk be, így nagyon örülünk a győzelemnek. Köszönöm a játékosoknak a belefektetett munkát.

Nagy Gergely: – Nagyon jól játszottunk és vezettünk is 2:0-ra, de aztán a harmadik szettben bejöttek a légiósok a PSE-be, akik pihentebben voltak. A játszma végén így is lett volna esélyünk a győzelemre, de aztán az végül nem jött össze. Köszönöm a játékosaimnak az egész éves munkát, a Pénzügyőrnek pedig gratulálok.