Női röpi Extraliga: megszerezte első győzelmét az U19-es válogatott

Bár a felnőtt bajnokságba számított a találkozó, gyakorlatilag két juniorcsapat csapott össze, ugyanis a balatonfürediek három légiósuk nélkül, nagyjából a tavalyi ifjúsági bajnokcsapatukkal álltak fel. A meccs hasonlóan kezdődött, mint az U19-esek szombati meccse a Kaposvár ellen, hiszen nagyon simán nyerték az első szettet, utána viszont megtorpantak és a vendégek egyenlítettek. A folytatásban azonban megint a válogatott dominált és végül megszerezte első bajnoki sikerét.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

NŐI U19-ES VÁLOGATOTT–SZENT BENEDEK RA 3:1 (13, –18, 12, 12)

Lakitelek, 73 néző. V: Takács Á., Tillmann

U19: Piros 1, PAMPUCH 13, Zsombók A. 6, NÉMETH L. 10, GAJDÁCS 17, Csereklye 6. Csere: Pusztai, Sára (liberók), Szabados 2, Zsombók E. 8, Eged 1, Szalay. Edző: Horváth András

SZBRA: KAPRONCZAI 13, Szabó K. 4, Szőke 3, Baji 9, Szakály 9, Nagy N. Csere: Nagy E., Fáth (liberók), Vajai, Kenyeres. Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 8:2, 11:8, 18:9, 24:12. 2. játszma: 4:1, 4:4, 5:11, 9:12, 14:16, 15:23, 18:24. 3. játszma: 3:1, 6:3, 9:5, 13:6, 19:8, 21:9, 24:12. 4. játszma: 5:0, 8:2, 9:5, 14:5, 15:9, 19:9, 19:12

MESTERMÉRLEG

Horváth András: – Az első játszmát végig uraltuk, de a másodikban a nyitásfogadásunk megakadt egy állásban és nehezen lettünk úrrá ezen. A harmadik játszmától viszont visszaálltunk a saját játékunkra és gyakorlatilag ezt követően már uraltuk a találkozót. Ma nem voltunk olyan élesek, mert a tegnapi sokat kivett, de most ez is elég volt a győzelemhez. Decemberben folytatjuk a megkezdett munkát.

Varga Tomas: – Nem vagyunk ideális helyzetben, ezért úgy döntöttünk, hogy a magyar akadémistáinknak adunk lehetőséget, hogy felmérjék tudásukat a korosztályos válogatott ellen! Nagyon rosszul kezdtünk, és valójában az egész első szettben nem tudtuk megoldani a side out-ot, amivel nagyon nagy problémáink voltak. A második szettben sikerült ebben előre lépni, és a nyitásainkkal mi okoztunk gondot ellenfelünknek. A harmadik szett végére már viszont látszott, hogy az utolsó néhány hétben kevesebben lettünk, elfáradtunk és egyre pontatlanabbul játszottunk. Sajnos a negyedik játékrészbe ismét bele kellett nyúlni egy sérülés miatt. Nehéz most ez az időszak, de biztos vagyok benne, hogy ha tanulunk belőle. Erősebbek leszünk!