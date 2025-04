„Ez a csapat ebben az összeállításban többet már nem fog pályára lépni” – mondta a Vasas röplabdázója

Közép-európai Liga Szuperkupa-győzelem, két nyertes meccs a Bajnokok Ligájában, elődöntő a CEV-kupában, címvédés a Magyar Kupában és a bajnokságban. A legtömörebben is csak ilyen hosszan lehet összefoglalni a Vasas Óbuda női röplabdacsapatának mostani idényét.

Janisz Athanaszopulosz vezérletével évről évre egyre magasabb csúcsokat értek el a piros-kékek, s bár az előző három esztendőben is ők nyerték a bajnoki címet és a kupát, sőt nyertek Közép-európai Ligát is, a nemzetközi porondon a mostani idényük volt a legeredményesebb.

Sikerük titka a görög edző szakértelmén kívül – aki két évvel hosszabbította meg szerződését a klubnál – a remek és a gyakorlatilag nagy részt évek óta együtt dolgozó játékoskeret. A hírek szerint azonban a nyáron több meghatározó játékos is távozni fog a csapattól. A bajnokság MVP-jének megválasztott Fatoumatta Sillah szerződését az olasz bajnok és a BL négyes döntőjére készülő Coneglianóval már kész tényként kezelik, de Taylor Bannister távozásáról is hallani, és a többiek sorsa is bizonytalan.

Erre utalt a mérkőzés után a piros-kékek centere, Papp Orsolya is: „Ezen a meccsen nem életünk formájában játszottunk, eléggé hullámzott a teljesítményünk, így aztán izgalmas lett a vége. De amikor kellett, akkor mindig odatettük magunkat. Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert fantasztikus idényen vagyunk túl: megnyertük a MEVZA-szuperkupát, a Magyar Kupát és a bajnokságot, nyertünk két meccset a Bajnokok Ligájában, és elődöntőt játszhattunk a CEV-kupában. Azért vagyok kicsit szomorú, mert ez a csapat ebben az összeállításban többet már nem fog pályára lépni.”

A klub ügyvezetője, Sarlós Márton is egy időszak lezárásáról beszélt: „Egyedülálló ez a Vasas és a magyar röplabda történetében is, fantasztikus játékosok csodás eredménysora zárul most le. Szeretnék köszönetet mondani ennek a csapatnak, ezeknek a játékosoknak, mert példa nélküli, amit az elmúlt négy évben letettek az asztalra. Nem tudom, hogy lehet-e ezt reprodukálni.”

Persze most még az ünneplésé és az értékeléseké a főszerep. „Bár az utolsó játszma izgalmasra sikerült, összességében kilenc szettben nyertük meg a döntőt, ami nem akármilyen teljesítmény – mondta el a csapatkapitány-helyettes, Török Kata. – Ami az egész idényt illeti, nehéz, de szép és kerek évet zártunk, ami a bajnoki címmel lett teljes. Úgy gondolom, büszkék és elégedettek lehetünk.”

A csapat liberója, Juhár Dalma szerint kicsit túlstresszelték a harmadik meccset: „Mindenképpen itt és most akartuk ünnepelni a bajnoki címet, emiatt kissé görcsösen játszottunk, ezért lett a mostani meccs a legszorosabb. De most is bizonyítottunk, hogy amikor kell, akkor helyén van a szívünk és az eszünk, ahogyan az idény során már annyiszor…”

A nyáron igazolt a fővárosiakhoz a kecskeméti nevelésű, de 18 évesen már a felnőttválogatottban is bemutatkozó Kiss Lilla, akinek az ugyancsak válogatott nővére, Gréta gratulált az elsők között. „Nagyon nehéz éven vagyok túl, hiszen a felnőttcsapat mellett a Vasas fiókcsapatában is rendszeresen pályára lépek. Az idény első felében az egyik héten itt, a másikon ott edzettem, de január óta már a nagycsapattal készülök, ami extra megterhelés, de nagyon megéri, mert ilyen játékosok mellett érezhetően rengeteget fejlődtem. Nagyon örülök a bajnoki címnek, és bízom benne, hogy a következő években még több lehetőséghez jutok.”

A játékosok közül nem mindenki volt maradéktalanul elégedett az elmúlt esztendővel. A Békéscsabáról a nyáron a piros-kékekhez igazoló Glemboczki Zóra a bajnokság elején rendszeresen a kezdőcsapat tagja volt, a hajrában azonban kevesebb játéklehetőséghez jutott: „Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy ennyi mindent elértünk az idén, úgyhogy ezt mindenképpen pozitívan értékelem. A saját teljesítményemmel kapcsolatban van bennem hiányérzet, mert kiszorultam a kezdőcsapatból. De nem nyugodtam bele, azért edzem és készülök majd a továbbiakban, hogy visszaszerezzem a helyemet. Remélem, lesz lehetőségem bizonyítani jövőre.”

A csapat másodedzője, Szabó György azt emelte ki, hogy mennyire koncentrált volt a csapat az egész döntő során. „Amikor a harmadik játszma végén bajba kerülhettek volna, akkor megint tudtak fókuszálni és ekkor is fordítani tudtak. Nagyon büszke vagyok az egész csapatra, egy nagyon hosszú és fárasztó idényen vagyunk túl, megérdemelnek most egy kis pihenőt...”