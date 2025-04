Az ötödik játszmában nyert az UTE és újra vezet a MÁV Előre ellen

EXTRALIGA, NŐK

AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

ÚJPESTI TE–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:2 (–22, 26, 19, –22, 8)

Szilágyi utca, 90 néző. V: Szabó P., Kiss Z.

UTE: Csereklye, Finé Martínez 8, JELINKOVÁ 17, Canak 11, Bagyinka 5, TARIN 15. Csere: Dömsödi (liberó), GRAFORT 16, Märcz 1, Whitney 1, Szatmári 5. Edző: Alper Erdogus

MÁV ELŐRE: PALLAG 16, Andersson 11, Maiorano 3, MARKOVIC 26, OROSZ 12, Michalewicz 6. Csere: Kovács E., Tóth J. (liberók), Szabó L., Sziládi, Abdul-Rahim 2. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:2, 5:8, 9:9, 12:15, 14:15, 21:21, 22:24. 2. játszma: 1:2, 4:8, 12:9, 12:12, 14:15, 19:17, 19:22, 23:22, 23:24. 3. játszma: 1:3, 6:5, 8:9, 11:10, 12:14, 15:15, 19:17, 23:19. 4. játszma: 2:0, 5:7, 7:9, 11:10, 14:16, 20:20, 21:24. 5. játszma: 2:3, 8:4, 11:5, 13:6, 14:8

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 az UTE javára

MESTERMÉRLEG

Alper Erdogus: – Szoros küzdelmet láthattunk, ahol mindkét csapat jól játszott, ezért is nagyon örülök a győzelemnek. Ezáltal sikerült megtartani a pályaelőnyünket is. Székesfehérváron mindent megteszünk a győzelem érdekében.

Kaszap Tamás: – Nehéz, de jó mérkőzés volt, és a játékosok nagyon jól álltak hozzá és nagyot küzdöttek. Sajnos a második és az ötödik szettben is elszalasztottunk több lehetőséget, amikor megléphettünk volna. Azt is meg kell jegyeznem, hogy egy helyosztón magasabb színvonalú játékvezetést várnék el.