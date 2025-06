Azok játszották a női röplabda Extraliga döntőjét, akiktől vártuk

1. Vasas Óbuda (NS-tipp: 1.). Ha valami biztos volt ebben az idényben, az a Vasas újabb bajnoki címe. A kérdés csak az lehetett, hogy lesz-e olyan csapat, amely képes legyőzni őket, vagy veretlenül teszik. Végül az elődöntőben a Kaposvár egyszer jobb volt náluk, de aztán a finálét már szettvesztés nélkül húzták be a piros-kékek.

2. MBH-Békéscsaba (2.). A csabaiak sorozatban három finálét követően tavaly lemaradtak a döntőről, s úgy gondoltuk, hogy ez nem fordulhat elő újra. Végül nem is fordult, még ha az elődöntőben alaposan meg is szenvedtek a Nyíregyházával, és csak az ötödik meccsen jutottak tovább. Az más kérdés, hogy mi lett volna, ha történetesen a Kaposvárral kerültek volna szembe, amely a Magyar Kupában is megtréfálta őket.

3. Kaposvári NRC (5.). A tavalyi döntős kaposvári csapatnak alaposan kicserélődött a kerete, s bizony ez meg is látszott a kezdésén. Az idény közepére aztán összeállt a csapat, a kupában egészen a fináléig menetelt, és egyedüliként a kaposváriak tudták legyőzni a Vasast a bajnokságban. A kezdeti hátrányt azonban nem tudták ledolgozni, így végül az elődöntőben a piros-kékek ágára kerültek.

4. Fatum Nyíregyháza (6.). Be kell ismerni: a nyíregyháziakat is alulbecsültük a bajnokság rajtjakor. A szabolcsiak azonban szépen gyűjtögették a pontokat, az alapszakaszt a harmadik helyen zárták és a fináléba jutástól sem voltak messze, hiszen 2:1-re is vezettek a Békéscsaba ellen. Végül azonban meg kellett elégedniük a negyedik hellyel.

5. MÁV Előre Foxconn (3.). A tavalyi negyedik hely után előrelépést vártunk a székesfehérváriaktól, de eleinte náluk is dadogott a labda, így nem volt meglepetés az idényközi edzőcsere. Kaszap Tamással már jobban muzsikáltak a lányok, a négy közé jutás sem volt elérhetetlen, végül azonban maradt az alsóház, ahol viszont ők lettek a legjobbak.

6. Újpesti TE (4.). A legnagyobb csalódás mindenképpen a lila-fehérek szereplése volt, pedig az alapszakasz nagy részében a harmadik helyen álltak, ám az évfordulón valami megtört. Hiába jöttek januárban új játékosok is, az alapszakasz végén még a negyedik helynek is örülniük kellett. Aztán a negyeddöntőben jött a bombaformában lévő Kaposvár, majd a MÁV Előre is, így végül tavalyhoz képest is visszaestek eggyel.

7. Vasas SC (8.). Azt tudtuk, hogy Kőnig Gábor fiatal, zömében az utánpótlás-válogatottra épülő csapatát nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni, azonban az, hogy legyőzték az SZBRA-t (ötször is), a MÁV Előrét és az U19-es válogatottat, valamint pontot szereztek az UTE ellen, az mindenképpen megsüvegelendő, s így jogosan előzték meg a füredieket.

8. Szent Benedek RA (7.). A rajtnál kissé elmértük az SZBRA erejét, mivel jó néhány légiós is akadt a keretükben. Azonban a néhány évvel ezelőtt még kupadöntős és bajnoki bronzérmes klub már a fiatalok nevelésére koncentrált (eredetileg nevezni sem akart az Extraligába), ők azonban – egyelőre – könnyűnek találtattak. Azt talán azért ők sem gondolták volna, hogy az egész idényben mindössze egy mérkőzést nyernek meg.