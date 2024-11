Női röplabda: már nem nyeretlen a MÁV Előre

Az előző bajnokág negyedik helyezettje, illetve ezüstérmese a héten a nemzetközi kupaporondon is vendégszerepelt, s mindkét csapat 3:1-es vereséggel tért haza. Ráadásul az előző idényben elért sikerek után idén mindkét gárda a tabella alsó felében tanyázik, így aztán létfontosságú volt számukra a győzelem. A fehérváriak kezdték jobban a meccset és egy szoros szettben meg is szerezték a vezetést, de a másodikban két játszmalabdát is eltékozoltak, ezt pedig egyenlítéssel „büntette” a Kaposvár.

A harmadik felvonás is szoros végjátékot hozott, de 22:22 után a vendégek már nem jegyezhettek több pontot, viszont a negyedikben hétpontos hátrányt dolgoztak le (18:11-ről 19:19), ezzel azonban el is lőtték a puskaport, így aztán a házigazdák ünnepelhették első sikerüket, s pontszámban beérték riválisukat.

K. Z.

RÖPLABDA EXTRALIGA, NŐK

MÁV ELŐRE FOXCONN–KAPOSVÁRI NRC 3:1 (22, –25, 22, 21)

Székesfehérvár, 85 néző. V: Bátkai-Katona, Árpás

MÁV ELŐRE: MARKOVICS 17, Andersson 7, MAIORANO 18, PALLAG 13, OROSZ 13, Michalewicz 1. Csere: Kovács (liberó), Szabó L., Bodovics, Sziládi 5, Tóth J. Edző: Lukasz Przybylak

KNRC: Horváth L. 1, Kojundzsics 5, PEZELJ 19, SZERÉNYI 16, Kotormán 3, FAYAD 22. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Godó 5, Jovanovics 3, Cvetanova. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 7:2, 9:6, 13:8, 16:10, 18:15, 22:17, 24:20. 2. játszma: 0:3, 8:5, 10:9, 14:10, 15:15, 17:18, 19:22, 24:23. 3. játszma: 3:2, 3:5, 7:5, 10:10, 15:12, 16:15, 19:19, 22:22. 4. játszma: 3:1, 5:6, 10:7, 14:9, 18:11, 19:19, 23:20, 24:21