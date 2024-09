Ekler Luca Európa-csúccsal ezüstérmes 400 méteres síkfutásban!

Luterán Petra ugyan nem jutott döntőbe kétszáz méteres síkfutásban, egy finalistánk viszont így is volt, Ekler Luca állt rajthoz négyszáz méteres síkfutásban, és mivel ebben a számban egy éve világbajnokságot nyert, egy éremre mindenképpen lehetett számítani Párizsban is.

Aztán ahogy a magyar atléta maga is jósolta néhány nappal ezelőtt, a tavaly kategóriát váltó kolumbiai Karen Palomequét ezúttal sem lehetett legyőzni, akárcsak száz méteres síkfutásban, és négyszázon is magabiztosan győzött, ezúttal ráadásul világcsúccsal, Ekler Luca pedig paralimpiai ezüstérmet szerzett, a magyar küldöttség tizenötödik érmét.

A távolugrásban aranyérmes Ekler 59.35-ös eredménye így egyéni és Európa-csúcsnak számít, csaknem fél másodpercet javított eddigi legjobb idején.

Eklernek összességében ez volt a harmadik paralimpiai érme, a korábbi kettőt, két aranyat távolugrásban szerezte.

„A vége kicsit fájt, de öt óra alvás után ez nagyon jó futás volt, az időm a korábbi egyéni csúcsomon és a korábbi világcsúcsomon is belül van. Korábban is látszott, a kolumbiait nem biztos, hogy meg tudom verni, ő elsősorban a futószámokra készült. El is fáradtam kicsit a végére, de nagyon örülök, mert úgy indultam neki, hogy mindent bele akarok adni, és reméltem, hogy ez egy éremre elég lesz. Az első kétszázon csak azt mondogattam magamban, mire kell koncentrálnom, mert nekem a második kétszáz erősebb, és szerettem volna közel kerülni a kolumbiaihoz, és ha tudom, győzzem le. Kizárólag arra figyeltem, hogy fussak, fussak, közben a páromra és a kiskutyámra gondoltam, hogy erőt adjanak. Párizsban a saját elvárásaimat is túlszárnyaltam” – mondta Ekler Luca a Nemzeti Sportnak.

A magyar küldöttségnek ez volt a 15. érme Párizsban, így most 5 arany 6 ezüst és 4 bronz a mérleg.

Az utolsó nap négy magyarnak, Varga Katalinnak, Boldizsár Dalmának, Suba Róbertnek és Molnár Nikolettának szurkolhatunk kajak-kenuban.

PARALIMPIA 2024, PÁRIZS

ATLÉTIKA (Stade de France)

Női 400 m, döntő (T38)

Karen Tatiana Palomeque (Kolumbia) 58.67 – világcsúcs

2. Ekler Luca 59.35 – Európa-csúcs

3. Lindy Ave (Németország) 1:00.37