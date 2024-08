Párizs 2024: a birkózás igazi legendája látogatta meg a szabadfogású válogatott tagjait

Fotó: MBSZ/Róth Tamás

A MBSZ honlapján megjelent beszélgetésből kiderült, hogy az egykori klasszis, Adam Szajtyijev edzőként lesz ott a párizsi olimpián, de mivel budapesti átszállással utazik, meglátogatta a mieinket, különös tekintettel jó ismerősét, a magyar színekben vb- és Eb-győztes, ötkarikás ötödik Muszukajev Iszmailt.

„Az ő története nehezen alakult Oroszországban, jó, hogy Magyarországra jött, így megmutathatja magát a legmagasabb szinten. Nagyon szurkolok neki, hogy aranyérem kerüljön a nyakába Párizsban. Mindig is a hatvanöt és a hetvennégy kiló volt a legnehezebb kategória, ez most sincs másképp. Ő a világbajnok, bízom abban, hogy elbírja a nyomást, és megmutatja, mire képes” – fogalmazott az MBSZ honlapjának Adam Szajtyijev, aki régi nagy magyar ellenfelével, a kétszeres Eb-győztes Ritter Árpáddal is találkozott ittjártakor.

Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Szerdán reggel utolsó kontingensként a női és a szabadfogású válogatott is elrepült a párizsi játékokra. Mint ismert, az Eb-2. és -3. Ligeti Dániel (125 kg, Haladás) augusztus 9-én, pénteken, az Eb-3. Nagy Bernadett (76 kg, UTE), valamint a világ- és Európa-bajnok, olimpiai 5. Muszukajev Iszmail (65 kg, FTC) 10-én, szombaton kezdi meg ötkarikás szereplését. Az utazóknak a repülőtéren kívánt sok sikert Németh Szilárd, az MBSZ elnöke.