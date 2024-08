Paralimpia 2024: Rescsik Csaba légpuskában, Ekler Luca 100 méteren döntős

A Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős Sportegyesület 20 éves sportolója két éve elsőként szerzett kvótát a 2024-es paralimpiára a magyarok közül, s ezt éppen a mostani sportági küzdelmek helyszínén, a chateauroux-i lőtéren tette egy világkupán.

A körülmények tehát nemcsak ismerősek, hanem kedvesek is lehettek neki, s jól is kezdte a selejtezőt, sokáig az első öt között állt, de aztán ahogy sorjáztak a lövések, egyre hátrébb került. A harmadik tízes sorozatában három tíz kör alatti lövés is becsúszott, a 60 lövés után pedig 618.6 kör állt a neve mellett. Ekkor még nem lehetett tudni, sikerül-e kvalifikálnia magát a nyolcas fináléba, mert éppen a határon mozgott, ám a 75 perces lövőidő utolsó percében az előtte álló francia rivális hibázott, így Rescsiké lett az utolsó hely a fináléban – mindössze három tizeddel előzte meg a kilencedik helyen záró vetélytársát.

A magyar sportlövő – aki a Szegedi Tudományegyetem programtervező informatikus hallgatója és egy gyermekkori baleset miatt kellett amputálni mindkét lábát – a tavalyi világbajnokságon az ötödik helyen végzett ebben a számban, az idei Európa-bajnokságon pedig ezüstérmet szerzett, és a döntőben is az éremszerzés reményében lő majd.

A Paris La Défense Arénában a magyar úszók közül egyedül a 100 méter háton hetedik Adámi-Rózsa Zsanett érdekelt a szombati versenynapon, az S2-es kategória 50 méter hát számában. A 29 éves sportoló délelőtt a második előfutamban negyedik lett, összesítésben pedig a hetedik helyen bekerült az esti döntőbe.

Szombat délelőtt Ekler Luca is megkezdte szereplését Párizsban, a T38-as kategória 100 méteres síkfutószámának világbajnoki címvédője 12.63 másodperces idei legjobbjával harmadik lett az előfutamában és a negyedik legjobb idővel került az esti fináléba.

„Egy dolog a világbajnoki címem, de azt tudni kell, hogy az a vébé az idény egyik első versenye volt, senki sem volt formában, voltak hiányzók, köztük a világcsúcstartó is – mondta Ekler Luca a Nemzeti Sportnak. – Ilyen korán ez egy jó futás volt, voltak kisebb technikai hibák, és éreztem, hogy még nem vagyok annyira a kiugró formában, az egész mezőnyt szokni kell, mert vannak új versenyzők is, de örülök, hogy egy nap van az előfutam és a döntő, mert benne lesz a lábamban a délelőtti futás. A dobogóhoz egyéni csúcs körül kell futnom, most a harmadik és ötödik hely között látom magamat, a harmadikhoz tényleg mindennek össze kell jönnie, ne felejtsük, hogy nekem a távolugrás a főszámom. Sokat segítene, ha a világcsúcstartó brit Sophie Hahn mellé kerülnék, és tartani tudnám vele a tempót. Ha ki tudok adni magamból mindent, akkor nem leszek elégedetlen."

PARASPORT

Paralimpia, Párizs (Tv: M4 Sport+)

A magyar versenyzők programja

Parasportlövészet

Paraúszás

19.54: 50 m hát, döntő (S2, Adámi Zsanett)

Paraatlétika

20.11: 100 m, döntő (T38, Ekler Luca)

21.19: 400 m, döntő (T47, Luterán Petra)

Parakerékpár

11.58: 4000 m üldözés, selejtező (C5, Wermeser Zsombor)

15.13: 4000 m üldözés, bronzfutam és döntő (C5, férfiak).

Parasportlövészet

12.00: 10 m légpuska, selejtező (R2, Dávid Kriszta)

12.15: 10 m légpuska, döntő (R1, Rescsik Csaba)

14.45: 10 m légpuska, döntő (R2, nők)