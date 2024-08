Paralimpia 2024: kiesett a női asztalitenisz páros, győzelem bocciában

Arlóy Zsófia, para-asztaliteniszező Azt beszéltük a meccs előtt, hogy nyilván lehetett volna jobb sorsolásunk is, de a kínai ellenfél játékstílusát tekintve talán nem is jártunk olyan rosszul, annak ellenére, hogy előzetesen én is azt mondtam volna, hogy ők a párharc esélyesei. Ugyanakkor az sosem volt opció, hogy feltartott kézzel megyünk ki, és most is mindent beleadtunk. A hangulat a csarnokban zseniális volt, bár nekünk ilyenkor az asztalra kell koncentrálnunk, és a szurkolást ki kell tudni zárni, ami most nekem nem sikerült teljesen, viszont jó hír, hogy pozitívan hatott rám. Azt éreztem, milyen jó már, hogy ennyien itt vannak, néznek minket és szurkolnak, az egész nagyon inspiráló volt. Ez egy jó kezdés volt, szerintem a párosunk Alexával talán még sosem játszott ilyen jól, mint most, jöhet az egyéni!